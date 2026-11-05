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Yenipazar'da deprem söyleşisinde Japon mimar Moriwaki öğrencilerle buluştu

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Yenipazar'da deprem söyleşisinde Japon mimar Moriwaki öğrencilerle buluştu
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde düzenlenen 'Asrın Felaketinin 3. Yılında - Tüm Yönleriyle Deprem' söyleşisi Yenipazar Anadolu Lisesi'nde yapıldı. Japon Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki'nin katıldığı programda deprem gerçeği, güvenli yapılaşma ve afetlere hazırlık ele alındı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde deprem konulu söyleşi yapıldı.

Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş'ın da katıldığı "Asrın Felaketinin 3. Yılında - Tüm Yönleriyle Deprem" başlıklı söyleşi Yenipazar Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol'un davetiyle ilçeye gelen Japon Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Morıwaki, öğrenciler ve eğitim camiasıyla bir araya geldi. İlçe protokol üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin de katıldığı programda; deprem gerçeği, Türkiye ve Japonya'nın deprem deneyimleri, güvenli yapılaşma ve afetlere hazırlıklı olmanın önemi ele alındı.

Japonya'nın deprem konusundaki bilgi birikimini ve mesleki deneyimlerini katılımcılarla paylaşan Moriwaki, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın hayati önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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