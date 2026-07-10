Meryem Sakman tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan İpekyolu Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Meryem Sakman, Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2026 LGS sonuçlarıyla birlikte Van, önemli bir eğitim başarısına tanıklık etti. İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Meryem Sakman, sınavın tüm sorularını doğru cevaplayarak tam puan elde etti ve Türkiye genelinde birincilik başarısı gösteren öğrenciler arasına adını yazdırdı.

Meryem Sakman'ın elde ettiği derece, hem okulunda hem de Van eğitim camiasında büyük sevinçle karşılandı. Bu büyük başarı; disiplinli çalışma, etkili rehberlik hizmetleri ve aile desteğinin önemli bir sonucu olarak değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye birincisi olan Meryem Sakman ile ailesi tebrik edilirken, öğrencinin başarısında emeği bulunan okul yöneticileri ve öğretmenlere de teşekkür edildi. Açıklamada ayrıca, bu başarının Van'da eğitim kalitesinin her geçen yıl daha da yükseldiğinin önemli göstergelerinden biri olduğu vurgulanarak, Meryem Sakman'a lise eğitimi ve bundan sonraki akademik yaşamında başarı dileklerinde bulunuldu.

İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ve İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova da Van'a bu gururu yaşatan Meryem Sakman'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı