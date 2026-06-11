Kütahya Valisi Musa Işın: 'Çocuklarımızı kötülüklerden korumanın yolu milli ve manevi değerlerdir'

Kütahya İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 4-6 yaş Kur'an kursları yıl sonu bitirme programı ve hayır çarşısı etkinliğinde konuşan Vali Musa Işın, çocukların milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti. Ailelere seslenen Vali Işın, gençlerin karşı karşıya olduğu uyuşturucu, kumar, alkol ve dijital bağımlılık gibi tehlikelere karşı en güçlü kalkanın doğru eğitim ve değerler eğitimi olduğunu söyledi.

Zafer Meydanı'nda düzenlenen programa protokol üyeleri, din görevlileri, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik kapsamında öğrencilerin hazırladığı gösteriler ilgiyle izlenirken, kurulan hayır çarşısı da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Konuşmasında ailelerin çocuklarının geleceği için büyük fedakarlıklar yaptığını belirten Vali Işın, çocukların küçük yaşlardan itibaren doğru değerlerle yetiştirilmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

"Çocuklarımızın ailesine bağlı, anne ve babasına saygılı, büyüklerine hürmet eden, ülkesini ve milletini seven bireyler olarak yetişmesini istiyorsak bunun yolu bu eğitimlerden geçiyor" diyen Işın, günümüzde gençlerin ciddi tehditlerle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Toplumda örnek gösterilen bazı kişilerin dahi uyuşturucu ve benzeri bağımlılıkların pençesine düştüğünü belirten Işın, maddi başarı ve şöhretin tek başına anlam ifade etmediğini vurguladı.

Uyuşturucu, kumar ve alkol bağımlılığının gençler üzerinde yıkıcı etkiler oluşturduğunu ifade eden Işın, "Topluma faydalı olmayan, sahip olduğu yetenekleri yanlış yolda kullanan insanların yaşadığı sıkıntıları hep birlikte görüyoruz. Çocuklarımızın faydalı bireyler olmasını istiyorsak onları sağlam bir eğitim ve güçlü değerlerle buluşturmalıyız" dedi.

"İnternet çağında çocukları korumak daha da önemli"

Dijital çağın çocuklar üzerindeki etkilerine de değinen Vali Işın, internet ve akıllı telefon kullanımının küçük yaşlarda kontrolsüz şekilde yaygınlaşmasının önemli riskler taşıdığına dikkat çekti.

Çocukların karakter gelişiminin erken yaşlarda şekillendiğini belirten Işın, "Çocuklarımızı internetin ve dijital dünyanın olumsuz etkilerinden korumak istiyorsak onlara daha küçük yaşlarda milli ve manevi değerlerimizi kazandırmalıyız. Çocuklara bu yaşlarda ne verirseniz onu alırlar. İlkokul çağlarına kadar verilen eğitim ve terbiye, onların hayatlarının geri kalanında önemli bir rehber olur" ifadelerini kullandı.

İnsanların doğuştan doğru ve yanlışı ayırt etme becerisine sahip olmadığını, bunun eğitim ve yönlendirmeyle kazanıldığını belirten Işın, çocukların geleceğinin aile ve eğitimcilerin vereceği yön doğrultusunda şekillendiğini söyledi.

Vali Işın, "Bir çocuğun vatana ve milletine faydalı bir birey mi olacağı, yoksa zararlı alışkanlıkların etkisine mi gireceği büyük ölçüde yetişme sürecinde aldığı eğitimle ilgilidir. Bu nedenle ailelerimizin ve eğitimcilerimizin sorumluluğu çok büyüktür" dedi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçen din görevlilerine ve velilere teşekkür eden Işın, 4-6 yaş Kur'an kurslarının çocukların kişilik gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Kütahya'nın hem maddi hem de manevi açıdan güçlü bir şehir olduğunu ifade eden Işın, ilin her alanda daha ileriye taşınması için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmasının sonunda kurs öğreticilerini, velileri ve öğrencileri tebrik eden Vali Işın, çocukların milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesinin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı