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Uşak'ta öğretmenevi ve sanat okulu inşaatı 168 yatak kapasiteli olacak

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Uşak'ta öğretmenevi ve sanat okulu inşaatı 168 yatak kapasiteli olacak
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Uşak'ta 15 Ağustos'ta temeli atılan öğretmenevi ve sanat okulu inşaatı, Vali Serdar Kartal ve beraberindeki heyet tarafından incelendi. 20 bin metrekarelik alanda inşa edilen tesis, 84 oda ve 168 yatak kapasitesine sahip olacak.

Uşak'ta yapımı devam eden öğretmenevi ve sanat okulu inşaatında Vali Serdar Kartal ve beraberindeki heyet tarafından incelemelerde bulunuldu.

Uşak'ta 15 Ağustos'ta temeli atılan öğretmenevi ve sanat okulu projesinde çalışmalar devam ediyor. Vali Serdar Kartal, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ile Fahrettin Tuğrul ve AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, inşaat alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnşaat alanındaki incelemelerin ardından projenin mevcut durumu değerlendirildi.

Hayırsever firma ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yapımına başlanan proje, 20 bin metrekarelik alanda inşa ediliyor. 84 oda ve 168 yatak kapasitesine sahip olacak tesiste kapalı otopark, toplantı salonları, kültür ve gençlik merkezleri, etüt salonları, restoran ve çeşitli sosyal donatı alanlarının bulunması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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