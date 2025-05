Ulusal Staj Programı 2025 Stajyer Havuzu İşverenlere Açıldı

CUMHURBAŞKANLIĞI koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı'nın 2025 yılı stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gençlerimizin istihdam edilebilirliklerini desteklemek amacıyla, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı'nın 2025 yılı stajyer havuzu işverenlerin erişimine açılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörün katılımıyla gençlere geniş bir sektörel yelpazede staj, iş gölgeleme ve mesleğe hazırlık eğitim uygulamaları imkanı sunan programda teklifler gönderilmeye başlanmıştır. OECD tarafından üye ülkelere her yıl örnek uygulama olarak gösterilen, gençlerin iş dünyasına hazırlık sürecine destek sağlayan ve nitelikli iş gücü yetiştirme konusunda önemli bir model oluşturan programda 2020-2024 yılları arasında 800 bin öğrenciye staj imkanı sunulmuştur" denildi.

'YETERLİLİK PUANLARI ADAY PROFİLLERİNE EKLENDİ'

Bu yılki başvuru sayısının 400 bine yaklaştığı belirtilerek, "Program, hem yükseköğretimdeki her bir gencimizin staj ihtiyacını karşılayacak kapsam ve niteliğe ulaşmış hem de gençlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamıştır. Programa başvuru yapan her bir üniversite öğrencisinin ortaöğretimden itibaren gerçekleştirdikleri uzun dönemli çalışmalar ve sergiledikleri performans yenilikçi, bilimsel ve objektif yöntemlerle değerlenmiş ve her biri için 'Akademik/Mesleki', 'Sanatsal/Sosyal' ve 'Sportif' alanlardaki yeterlilik puanları hesaplanarak aday profillerine eklenmiştir. Adayların profili; 5 binin üzerinde kamu kurumu ve 2 binden fazla özel sektör kuruluşunun erişim sağlayabileceği 'stajyer havuzu'na kimlik ve iletişim bilgileri gizlenerek aktarılmıştır. Böylece işverenler, ihtiyaç duydukları nitelikteki adaylara, kişisel bilgilerini görmeden, yetkinliklerine dayanan değerleme puanlarına göre teklif göndermektedir. Stajyer havuzu 2025 yılı sonuna kadar staj teklifleri için erişime açık olacaktır" ifadelerine yer verildi.

'205 ÜNİVERSİTENİN 608 BÖLÜMÜNDEN BAŞVURU YAPILDI'

Ulusal Staj Programı'na 205 üniversitenin 608 farklı bölümünden başvuru yapıldığı kaydedilen açıklamanın devamında, şöyle denildi:

"Başvurular, mühendislik gibi alanların dışında sosyal bilimler öğrencilerinin de yoğun ilgisini ortaya koymuştur. Ülkemizde öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencilerinin yanı sıra yurt dışında lisans ve lisansüstü eğitimine devam eden Türk vatandaşı ve mavi kart sahibi öğrencilerine de açık olan Ulusal Staj Programı'na, 33 ülkedeki 451 farklı üniversitede eğitimine devam eden öğrencilerimiz, ülkemizdeki staj olanaklarından yararlanmak için adım atmıştır. Yoğun ilgi gören programa İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Rusya gibi ülkelerden de katılım gerçekleşmiştir. Başvuru yapan öğrenciler, staj tekliflerini Kariyer Kapısı Platformu'ndan takip edip süreci yürütebilecek; gelişmeleri ise Ulusal Staj Programı resmi X, LinkedIn, Instagram, Facebook hesapları (@ulusalstajprg) üzerinden takip edebileceklerdir. Programa başvuran tüm gençlerimize başarılı bir staj dönemi geçirmelerini dileriz."