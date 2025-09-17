Uludağ Üniversitesi'nde Hızlı Geçiş Sistemi ile Güvenlik Artacak

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki park sistemi, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile kontrol edilecek. Kampüs düzenini sağlamak ve korumak amacıyla hayata geçirilecek olan HGS Park Sistemi'nden elde edilecek gelir ise ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilmesi ve araştırma altyapısının güçlendirilmesinde kullanılacak.

Öğrenci ve personel güvenliğinin yanı sıra kampüs düzenini sağlamak ve korumak amacıyla çalışmalar yürüten BUÜ yönetimi, ilk iş olarak Görükle Kampüsü'nü HGS Park sistemi ile kontrol etmeye başlayacak. Türkiye'nin en büyük ana kampüslerinden birine sahip olan üniversite, bu sistemden gelir de elde ederek ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermeyi ve araştırma altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. PTT ile yapılan işbirliği protokolünün altyapı çalışmalarını tamamlayan BUÜ Yönetimi, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde HGS Park sistemini devreye sokacak. Konuya ilişkin Uludağ Üniversitesi Rektörlük Binası'nda yapılan tanıtım programında konuşan Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Projemizle beraber asıl amacımız kampüsü güvenli hale getirmektir. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak biz, 50 yıllık bir üniversiteyiz. 63 bin öğrencimiz var ve bunun 45 bini şu anda içinde bulunduğumuz kampüs içerisinde eğitim alıyor. Yaklaşık 13 bin öğrenci ise 24 saat burada yaşıyor. 24 saat açık kütüphanemiz var ve bu nedenle kampüs sürekli canlı. Ayrıca 900 yatak kapasiteli bir hastanemiz de burada hizmet veriyor" diye konuştu.

'GÜVENLİĞİ ARTIRMAYA YÖNELİK ADIMLAR ATMAYA BAŞLADIK'

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kampüs içi kapasite, hasta ve hasta yakınları gibi veriler, kampüsün ne kadar yoğun bir yük taşıdığını ortaya koyuyor. Giriş-çıkış verilerine baktığımızda günlük yaklaşık 12 bin araç sirkülasyonu söz konusu. Bu araçların bir kısmı transit geçiş amacıyla kampüsü güzergah olarak kullanıyor. 14 bin 500 dönüme yakın, çok büyük ve güzel bir kampüsümüz var. Bunun yaklaşık üçte ikisi ormanlık alan ve biz bunu 'şehrin akciğerleri' olarak görüyoruz. Büyük kampüs olmanın avantajları kadar dezavantajları da var. Açık bir kampüs olduğumuz için zamanla trafik yoğunluğu ve güvenlik problemleriyle karşı karşıya kaldık. Güvenlik görevlisi sayısını artırmak sorunu çözmüyor, daha yapısal bir adım gerekiyordu. Bizden önceki dönemlerde de bu sorun hep gündemde olmuş, fakat yük giderek artmıştır. Yoğun trafik ve beraberinde gelen sorunların yanı sıra özellikle yurtlar bölgesinde öğrencileri rahatsız etmeye yönelik kişilerin varlığına da rastlanmaya başlandı. Türkiye'deki diğer kampüslerde girişte bariyerler bulunur, kimlik gösterilir. Dolayısıyla bizim de bir karar vermemiz gerekiyordu, ya tamamen kontrolsüz hale gelecekti ya da belirli bir ölçüde güvenli tutulacaktı. Biz de bu noktada 'akıllı kampüs' anlayışıyla hareket ederek, güvenliği artırmaya yönelik adımlar atmaya başladık."

'ÖĞRENCİLERİMİZİN DE FAYDALANACAĞI KAPSAMLI BİR MODELE GEÇECEĞİZ'

Hastane bölümünü serbest bırakmak kaydıyla projede adım adım ilerleneceğini belirten Rektör Yılmaz, "Hastane kısmını serbest bırakmak kaydıyla, diğer fakültelerin bulunduğu alan bariyerlerle korunacak. HGS Park sistemi, otoparklarda kullanılan bir geçiş sistemidir. Otoyollardan da tanıdığımız bu sistemin altyapısını 4-5 aydır hazırlıyoruz. Akıllı kampüs sürecinde sadece araç giriş-çıkışlarını tespit etmekle kalmayacağız. Zaman içinde bütün binalarımızın da bu sisteme entegre edilmesiyle öğrencilerimizin faydalanacağı daha kapsamlı bir modele geçeceğiz. Başlıca hedefimiz, otopark güvenliğiyle başlayarak, kampüsün genel güvenliğini sağlamak. Düzen sağlanmadığında ilave otoparklar açılsa bile kısa sürede doluyor. Transit geçişe izin verilmeyecek bir düzen istiyoruz. Süreye bağlı olmaksızın gelişigüzel park etmeleri de engelleyeceğiz. Bizim için esas olan güvenliği sağlamak ve üniversitemizi 'akıllı kampüs' modeline taşımaktır" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ (Bursa),