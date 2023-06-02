Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Türk öğrencilerle akşam yemeğinde buluştu

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar ve Lusail üniversitelerinde okuyan Türk öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Büyükelçilik konutunda verilen akşam yemeğine, Türkiye Maarif Vakfının burs programı kapsamında Katar ve Lusail üniversitelerinde Arapça hazırlık eğitimlerini tamamlayan 45 öğrenci katıldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar ve Lusail üniversitelerinde okuyan Türk öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Büyükelçilik konutunda verilen akşam yemeğine, Türkiye Maarif Vakfının burs programı kapsamında Katar ve Lusail üniversitelerinde Arapça hazırlık eğitimlerini tamamlayan 45 öğrenci katıldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Büyükelçilik Eğitim Müşaviri Mustafa Adaş'ın da katıldığı yemekte yaptığı konuşmada, öğrencilere kişisel ve eğitsel beceriler kazandıran yabancı dillerde eğitimin önemine işaret etti.

Göksu, ülkeler arası öğrenci değişiminin ve Arapça eğitimin, ülkeye hizmetteki rolüne değindi.

Eğitim Müşaviri Adaş ise öğrencilere gösterdiği ilgi ve alaka ile onların durumlarını yakından takip etmesinden ötürü Göksu'ya teşekkür etti.

Katar üniversiteleri Ocak 2021'de, Türk öğrencilere Arapça eğitim için burs vermeye başlamıştı.