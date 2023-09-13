Batman Üniversitesi, Güney Florida Üniversitesi ile işbirliği yaparak öğrencilerine Amerikalı öğrencilerle sanal gerçeklik gözlükleri üzerinden eğitim verecek. Başlangıçta Gastronomi, rehberlik ve turizm bölümlerinde uygulanacak olan sanal gerçeklik eğitimi, daha sonra diğer bölümlere de yayılacak.

Türkiye'de bir ilk: Batman Üniversitesi Amerika'da başka bir üniversitesi ile sanal eğitim verecek

BATMAN - Güney Florida Üniversitesi ile işbirliği yapan Batman Üniversitesi, öğrencilerine Türkiye'de ilk defa Amerikalı öğrencilerle beraber sanal gözlükler üzerinden eğitim verecek.

Batman Üniversitesi Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor. Amerika'da bulunan Güney Florida Üniversitesiyle işbirliği gerçekleştiren Batman Üniversitesi, öğrencilerine Amerika'daki öğrencilerle sanal gerçeklik gözlükleri ile eğitim verecek. Başlangıçta Gastronomi, rehberlik ve turizm bölümlerinde yapılması planlanan sanal gerçeklik ile yapılacak eğitim, daha sonrasında bütün bölümlere uygulanacak. Batman Üniversitesi öğrencileri, sanal gerçeklik gözlüğü üzerinden Güney Florida Üniversitesi öğrencileriyle aynı ortamda eğitim alabilecek.

"Dünya öğrencisi yetiştirebilmek gayretindeyiz"

Batman Üniversitesi öğrencilerini küresel ölçekteki yeniliklerle bir araya getirmek istediklerini söyleyen Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, "Batman Üniversitesi olarak yine bir ilki gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de ilk olarak yapılagelen bir uygulama. Gastronomi, turizm ve rehberlik eğitiminde sanal gerçeklik uygulamasını başlatıyoruz. Bunu Güney Florida Üniversitesi ve Batman Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştiriyoruz. Eğitimde yenilikçi yaklaşımları bu anlamda öğrencilerimizle buluşturuyor olmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Kullanımın detayları ile ilgili bilgiyi Güney Florida Üniversitesi Turizm bölümü Dekanı Hocamız verecek. Kendisini aynı zamanda üniversitemizin paydaşı ve hocası olarak görüyoruz. Burada yapmaya çalıştığımız şey Batman Üniversitesi öğrencilerini mühendislik, diş hekimliği, fen edebiyat, sağlık, iktisadi idari bilimler ve üniversitemizin faaliyet gösterdiği tüm alanlarda küresel ölçekteki yeniliklerle bir araya getirip, buluşturup eğitimdeki son teknolojileri öğrencilerimizin istifadesine sunabilmek. Bir bakıma dünya öğrencisi yetiştirebilmek gayretindeyiz" dedi.

"Sanal gerçeklik uygulaması ile eğitimde değişik bir yere gidiyoruz"

Öğrencilerin sanal gerçeklik gözlükleri üzerinden dünya mutfakların kolayca erişebileceğini belirten Güney Florida Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu, "Batman Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Hasankeyf Meslek Yüksekokulu ile beraber hem Türkiye'de hem Amerika'da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sanal gerçeklik uygulaması ile eğitimde değişik bir yere gidiyoruz. Bu sanal gerçeklik gözlükleri ile 3 tane bizim 3 tane de Batman Üniversitesi'nin olmak üzere 6 tane değişik sanal gözlükle beraber öğrencilerimize hem gastronomi alanında hem de rehberlik alanında eğitimlerini güçlendiren değişik programları başlatmış bulunuyoruz. Bu vesileyle öğrencilerimiz hem hocalarından öğrenerek bir de sanal gerçeklik ortamında görerek eğitimlerini pekiştirecekler ve imkanlarının olmadığı malzemeleri yanlarına getirme imkanları olacak. Örnek vermek gerekirse az önce gastronomi alanında endüstriyel bir mutfağın nasıl olduğunu gördük. Öğrenci daha mutfağa girmeden bile bıçak çeşitlerini, fırın çeşitlerini, değişik et ve sos çeşitlerini orada görerek gerçek mutfağa girdiğinde çok daha çabuk öğrenmesini sağlayan teknoloji. Aynı zamanda örneğin bizim uygulama mutfağımız Türk mutfağına hitap eden bir mutfak. Bu uygulama sayesinde bir Çin mutfağını, Rus mutfağını, veya Amerikan mutfağını hemen öğrencilerin yanına getirmek mümkün. Biraz önce de öğrenci arkadaşlarımız bunları ilk defa deneyimledir daha önce hiç kullanmadıkları şekilde. Aldığımız geri bildirimlerden anlıyoruz ki çok daha gerçekçi ve kitaptan öğrendiklerinden farklı bir boyuta gittiklerini gördük" diye konuştu.