Türkiye Bursları'na 162 Ülkeden 117 Bin 367 Başvuru Yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Bursları programına 162 ülkeden 117 bin 367 başvuru yapıldığını açıkladı. Ersoy, mezun olan gençlere güvendiğini ve dünyanın dört bir yanında hayatı güzelleştireceklerini belirtti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2023 yılında Türkiye Bursları'na 162 ülkeden 117 bin 367 başvuru yapılması yürütülen çalışmaların ne kadar doğru ilerlediğini gösteriyor" dedi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın (YTB) dünya genelindeki başarılı öğrencilere fırsat eşitliği sağlayarak uluslararası standartlarda burslu eğitim almalarını kapsayan 'Türkiye Bursları' projesi ile üniversitelerden mezun olan öğrencilerin mezuniyet törenine katıldı. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Ersoy, Türkiye Bursları programı ile mezun olan gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Türkiye Bursları programı hayata geçtiği ilk yıl 42 bin civarında başvuru olmuştu. Ama bugün gelinen noktada, çalışma arkadaşlarımızın çabaları sayesinde bu rakam 117 bini geçti. 2023 yılında Türkiye Bursları'na 162 ülkeden 117 bin 367 başvuru yapılması yürütülen çalışmaların ne kadar doğru ilerlediğini gösteriyor. Azerbaycan'dan Bosna Hersek'e, Endonezya'dan Mısır'a, Nijerya'dan Amerika kıtasına kadar dünyanın dört bir yanından gençlerin bu programa katılması Türkiye Bursları programının küresel bir başarı hikayesine dönüştüğünün ispatıdır" diye konuştu.

Ersoy, konuşmasının ardından mezun olan gençlere diplomalarını takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.