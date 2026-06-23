Turgutlu MESEM, Erasmus+ projesini başarıyla tamamladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde faaliyet gösteren Turgutlu Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM), Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında yürüttüğü "FutureDrive Diagnostic" projesini başarıyla tamamladı.

Proje kapsamında Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı öğrencileri, öğretmen Ramazan Özer'in refakatinde Almanya'da 21 gün süren staj ve eğitim programına katıldı. Öğrenciler, Mercedes-Benz yetkili servisinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle modern otomotiv teknolojileri hakkında deneyim kazanırken, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı buldu.

Eğitim süresince farklı bir çalışma ortamını yakından tanıyan öğrenciler, uluslararası iş kültürü, ekip çalışması ve mesleki disiplin konusunda da önemli tecrübeler edindi.

Programın sonunda katılımcılar, Avrupa genelinde geçerliliğe sahip Europass Hareketlilik Belgesi ile katılım sertifikalarını almaya hak kazandı.

Turgutlu Mesleki Eğitim Merkezi yetkilileri, öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlayan uluslararası projelerde yer almaya devam edeceklerini belirterek, Erasmus+ programlarının gençlerin hem teknik yeterliliklerini hem de kültürel bakış açılarını geliştirmede önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı