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Turgut Özal Anadolu Lisesi inşaatında inceleme

Turgut Özal Anadolu Lisesi inşaatında inceleme
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Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapımı süren 24 sınıflı Turgut Özal Anadolu Lisesi inşaatında yetkililer incelemelerde bulundu ve çalışmaların ilerleyişini değerlendirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapımı sürdürülen 24 sınıflı Turgut Özal Anadolu Lisesi inşaatında devam eden çalışmalar yerinde incelendi.

Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü İlhan Güneşdoğdu, yapımı devam eden 24 sınıflı Turgut Özal Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu. İl Özel İdaresi tarafından yapımı sürdürülen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak kontrollük hizmetleri yürütülen projede gelinen son durum değerlendirildi. Gerçekleştirilen ziyarette yetkililerden bilgi alan heyet, proje kapsamında devam eden imalatları yerinde inceleyerek çalışmaların ilerleyişini değerlendirdi. Tamamlandığında modern eğitim imkanları sunacak olan okulun, bölgedeki eğitim altyapısına önemli katkı sağlaması hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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