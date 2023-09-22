TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezini Ziyaret Etti

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve heyeti, Atatürk Üniversitesi'nin konuğu olarak Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret etti. Merkezde yapılan çalışmalar ve Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi hakkında bilgi alındı.

Biyoçeşitlilik, Tarım ve Gıda Sempozyumuna katılmak üzere Atatürk Üniversitesinin konuğu olan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile beraberindeki heyet, programın ilk gününü Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret ederek tamamladı.

Tüm canlılar ve yaşadıkları ekosistemler dahil olmak üzere yeryüzünde var olan çeşitli yaşam formlarını ifade eden biyoçeşitlilik ile insanlığın devamı için gerekli olan tarım ve tarımsal ürünlerin geleceğinin ele alındığı Biyoçeşitlilik, Tarım ve Gıda Sempozyumu kapsamında Atatürk Üniversitesinin konuğu olan katılımcılar, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret etti.

Prof. Dr. Gültekin: "Uluslararası Bilim İnsanlarıyla Ortak Araştırmalar Yürütüyoruz"

Merkez Müdürü Prof. Dr. Levent Gültekin'in refakat ettiği ziyaret kapsamında merkez olarak yapılan çalışmalardan bahsedilerek Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi ziyaret edildi. Uygulama ve Araştırma Merkezinde hayvanlar ve bitkiler alemi laboratuvarı ile taksonomi ve moleküler sistematik gibi temelde 4 laboratuvarın bulunduğunu, uluslararası bilim insanlarıyla ortak araştırmalar yürütüp eğitim ve uygulama laboratuvarıyla topluma bilgi aktardıklarını kaydeden Gültekin, Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere dünyanın her noktasını yoğun bir şekilde taradıklarını ve buldukları özel türleri koruma altına aldıklarını belirterek gelecek nesillere karşı olan sorumluluklarını yerine getirmek için yoğun bir gayret sarf ettiklerini söyledi.

Müzede 250 Bin Bireyden ve 10 Bin Türden Oluşan Koleksiyon Mevcut

Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi hakkında da ziyaretçileri ile bilgi paylaşımında bulunan Prof. Dr. Levent Gültekin; müzede, Doğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından 60 yılda toplanan 250 bin birey, 10 bin türden oluşan koleksiyonun özenle muhafaza edildiğini söyledi. Dev mamut, dinozor ve balina replika koleksiyonlarının yanı sıra çok sayıda türden oluşan bitki, böcek, memeli hayvan, sürüngen, balık ve milyonlarca yıl öncesine ait fosilin bulunduğu müzede, üniversitenin öz kaynağı ve Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın destekleriyle üst düzey bilimsel araştırmaların yapıldığını belirten Gültekin, biyoçeşitliliğin korunması ve eğitim anlamında topluma katkı sunulmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Rektör Çomaklı: "Merkez ile Müzemiz, Bizler İçin Gurur Vesilesine Dönüştü"

Araştırma Merkezi ile müzeyi birlikte işlev sürdürecek şekilde tasarladıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise: "Doğu Anadolu, Türkiye ve komşu ülkeler de dahil olmak üzere uluslararası iş birliğiyle ülkemize ait bilimsel materyalleri, Atatürk Üniversitesinin sahip olduğu 60 yıllık koleksiyonlarla bir araya getirerek merkezimizi hayata geçirdik. Göreve geldiğim ilk günden itibaren kurulması yönünde yoğun bir gayret gösterdiğimiz bu merkezin bugün geldiği nokta bizler için gurur vesilesine dönüştü" dedi.

Başkan Şeker: "TÜBA Olarak Desteğimiz Sizinle"

Biyoçeşitliliğin ekosistemde önemli bir rol oynadığına vurgu yapan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ekosistemdeki her bir yaşam şeklinin benzersiz olduğunu ve dünyadaki her organizmanın, insan için değerli olsun veya olmasın, var olma hakkına sahip olduğuna vurgu yaptı. Şimdiki neslin gelecek nesillere karşı sosyal bir sorumluluğunun varlığından bahseden Şeker: "Bu sorumluluk, dünyadaki tüm canlı organizmaların korunmasının gerekliliğini de bizlere yüklemektedir. Günümüzde tehdit altında olan biyoçeşitliliğimiz korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek için gerekli önlemler almak oldukça önemlidir" dedi.

Bilimi toplumla buluşturma noktasında bu ve benzeri oluşumların oldukça önemli olduğunu vurgulayan Başkan Şeker, Doğu Anadolu'nun kesişim noktasında yer alan Erzurum'da böylesine değerli bir merkezin kurulmuş olmasını takdirle karşıladığını ifade etti. Müzenin de özellikle çocukların bilimle tanışması ve kaynaşması açısından kıymetli oluşuna vurgu yapan Şeker, TÜBA olarak merkezin daha da gelişmesi ve nitelikli yayınlar ile araştırmalar gerçekleştirmesi için gereken desteği vereceklerini dile getirdi.

Ziyaret, misafirlerin müzeyi gezmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi. - ERZURUM