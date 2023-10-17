Trabzon Üniversitesi'nde Narkotik Mücadele ve Gençlik Konulu Panel Düzenlendi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Trabzon Üniversitesi (TRÜ) öğrencilerine yönelik "Narkotik Mücadele ve Gençlik" konulu panel düzenlendi.

TRÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser Erdoğan Özer, öğrencileri uyuşturucu madde bağımlılığına karşı bilgilendirdi.

Narkotik eğilim yönünden her şeyin çevre, ilgi ve merak unsurları ile başladığının altını çizen Özer, gençlerin hedef alındığını belirterek, "Arz odaklarınca gençler daha cazip bulunuyor. Ayrıca kötü filmlerle denetimsiz bazı video kliplerde bağımlı görüntüler veren şarkıcılardan etkilenmelerin de son dönemlerde narkotik mücadeleyi kötü etkilediğini üzülerek gördük." ifadelerini kullandı.

"Bir kereden bir şey olmaz." sanılarak başlanılan uyuşturucu madde alışkanlığının asla bir kere ile sınırlı kalmadığının altını çizen Özer, şunları kaydetti:

"En başta 'Ben keyif için alıyorum istesem bırakırım.' diyenler daha sonra madde almadıklarında ulaşamamaya bağlı olarak aşerme ve atak geçirebiliyor. Bu da bize ne yazık ki 'Bir kereden çok şey ölür.' dedirtiyor. En iyisi uyuşturucuya bir kez bile bulaşmamaktır."

Programda, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Dilber Turan Aslan da Kadın Acil Destek Sistemi (KADES) hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Panel sonunda değerlendirmede bulunan TRÜ Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Çiğdem Başfırıncı da gençleri korumanın yolunun etkin bilgilendirmeden geçtiğinin altını çizdi.