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Trabzon'da Kur'an okuma Türkiye finalinde Ankara'dan Muhammed Yusuf Ayaz birinci oldu

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Trabzon'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali'nde Ankara'dan Muhammed Yusuf Ayaz birinci oldu. Hanife Hatun Camii'ndeki finalde İstanbul'dan Berat Tepe ikinci, Gaziantep'ten Abdullah Enes Deniz üçüncü oldu.

Trabzon'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali'nde Ankara'dan Muhammed Yusuf Ayaz birinci oldu.

Trabzon'da, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı hafızlık eğitimi verilen Kur'an kurslarında eğitim gören erkek öğrenciler arasında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali'nde dereceye girenler belli oldu.

Hanife Hatun Camii'nde gerçekleştirilen yarışmada, Ankara Ehl-i Beyt Merkez Kur'an Kursu'ndan Muhammed Yusuf Ayaz birinci, İstanbul İmam-ı Azam Kur'an Kursu'ndan Berat Tepe ikinci, Gaziantep Hoşgör Fatih Kur'an Kursu'ndan Abdullah Enes Deniz ise üçüncü oldu.

Türkiye'nin 7 bölgesinde düzenlenen yarışmalarda birinci olan öğrencilerin katıldığı final, Trabzon İl Müftülüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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