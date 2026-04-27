TOGÜ kampüsünde tasarım rüzgarı esti

TOGÜ kampüsünde tasarım rüzgarı esti
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin 27 Nisan Dünya Tasarım Günü kapsamında düzenlediği etkinlikler, öğrencilerden mezunlara uzanan geniş katılımla kampüsü sanatla buluşturdu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin 27 Nisan Dünya Tasarım Günü kapsamında düzenlediği etkinlikler, öğrencilerden mezunlara uzanan geniş katılımla kampüsü sanatla buluşturdu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 27 Nisan Dünya Tasarım Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinliklere; akademisyenler, mezunlar, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Hayal gücü sınırları aştı

Etkinlikler kapsamında Grafik Tasarımı ve Fotoğraf Kulübü tarafından organize edilen "Bir Kare Senin" çizim etkinliği, katılımcıların hayal gücünü özgürce ifade edebileceği interaktif bir platform sundu. Fakülte öğrencilerinin yanı sıra farklı bölümlerden katılımın da olduğu etkinlikte, ortaya çıkan eserler gün boyunca sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Programın dikkat çeken başlıklarından biri olan "Mezunlar buluşması" ise geçmiş ile bugünü buluşturan anlamlı bir organizasyon oldu. Fakülte mezunları, öğrencilerle bir araya gelerek mesleki deneyimlerini, sektörel gelişmeleri ve kariyer yolculuklarını paylaştı. Etkinlik öğrenciler için ilham verici anlara sahne olurken, mezunlar için de fakülteyle bağlarını güçlendirme fırsatı sundu.

Kampüsün her köşesinde sanat

Fakülte sınıflarından Merkezi Yemekhane önüne ve Sanat Galerisi'ne kadar geniş bir alanda eş zamanlı olarak yürütülen etkinlikler, kampüste canlı bir sanat koridoru oluşturdu. Katılımcılar hem uygulamalı atölyelere dahil olma hem de profesyonel üretimleri yerinde inceleme fırsatı bularak tasarımın birleştirici gücünü deneyimledi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
