TOGÜ'den küresel rekabette önemli başarı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, CWUR 2026 Dünya Üniversite Sıralaması'nda 21 bin 291 üniversite arasında bin 716'ncı sıraya yerleşerek ilk yüzde 8,1'lik dilime girdi. Türkiye sıralamasında 37'nci olan üniversite, uluslararası akademik başarısını kanıtladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), CWUR (Center for World University Rankings) tarafından açıklanan 2026 yılı dünya üniversite sıralamalarında önemli bir başarı elde etti. Dünyanın dört bir yanından 21 bin 291 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada TOGÜ, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında ilk yüzde 8,1'lik dilime girmeyi başardı.

CWUR sıralamaları objektif kriterlere dayanıyor

Dünyanın en kapsamlı akademik üniversite sıralamalarından biri olarak kabul edilen CWUR, değerlendirmelerini eğitim kalitesi, mezunların istihdam edilebilirliği, öğretim kadrosunun niteliği ve araştırma performansı olmak üzere dört temel başlık altında gerçekleştiriyor. Kurum, sıralamalarını üniversitelerden alınan beyanlara veya anket sonuçlarına değil, tamamen bağımsız ve objektif göstergelere dayandırıyor. Bu yılki sıralamalarda dünya genelindeki üniversitelerin performansını değerlendirmek amacıyla 81 milyonun üzerinde sonuç odaklı veri noktası kullanıldı.

TOGÜ Dünya genelinde ilk yüzde 8,1'lik dilimde

CWUR 2026 sıralamalarına göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 21 bin 291 üniversite arasında bin 716'ncı sırada yer aldı. Bu sonuçla TOGÜ, dünya genelindeki üniversiteler arasında ilk yüzde 8,1'lik dilime girerek uluslararası akademik görünürlüğünü ve rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu.

TOGÜ, Türkiye sıralamasında 37'nci oldu

TOGÜ, CWUR'un bölgesel değerlendirmesinde Asya kıtasındaki üniversiteler arasında 683'üncü sırada yer alırken, Türkiye'deki üniversiteler arasında ise 37'nci sıraya yükseldi. Araştırma performansında da dikkat çekici bir sonuç elde eden üniversitemiz, dünya genelinde bin 647'nci sırada yer aldı. TOGÜ'nün genel puanı ise 67,2 olarak açıklandı.

Uluslararası başarılar TOGÜ'nün akademik gücünü tescilliyor

CWUR tarafından açıklanan sonuçlar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin bilimsel araştırma kapasitesini, uluslararası görünürlüğünü ve akademik gelişimini ortaya koyarken, üniversitenin küresel ölçekteki rekabet gücünü de teyit etti. Elde edilen başarı, TOGÜ'nün eğitim, araştırma ve uluslararasılaşma alanlarında sürdürdüğü çalışmaların somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
