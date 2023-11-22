TİKA, Arjantin'deki Türk okuluna kütüphane kazandırdı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Türkiye Cumhuriyeti İlkokuluna kütüphane kazandırdı. Kütüphanenin açılışı, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Ömür Budak tarafından yapıldı. Okul müdürü Patricia Miranda, kütüphanenin çocukların eğitimine ve kişisel gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Türkiye Cumhuriyeti İlkokuluna kütüphane kazandırdı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti İlkokulunda kütüphane kuruldu.

Kütüphanenin açılışı, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Ömür Budak tarafından yapıldı.

Öğrencilerin ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı açılışta okul müdürü Patricia Miranda, kütüphanenin çocukların eğitimine ve kişisel gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

Miranda, Türkiye Cumhuriyeti kurumları tarafından yapılan proje ve ziyaretler sayesinde öğrencilerin kendilerini değerli hissettiğini vurgulayarak, "Türkiye adını taşıyan bir okulda okumanın farklılığını yaşıyorlar ve böylelikle Türkiye'ye olan ilgileri artıyor." ifadesini kullandı.

Açıklamaya göre, okula, Türkiye ile Arjantin arasındaki dostluğun bir göstergesi olarak Türkiye Cumhuriyeti İlkokulu adı verildi.

Her yıl Türkiye'nin milli bayramlarında ve 10 Kasım tarihlerinde etkinliklerin düzenlendiği okul, gündüz ilkokul, akşamları ise yetişkinler için meslek edindirme okulu olarak hizmet veriyor.

TİKA, okul binasının şartlarının ve eğitim kalitesinin iyileştirilmesi için her yıl projeler yapıyor.