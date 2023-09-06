TEV ve Bodrum Belediyesi İş Birliğiyle Okutan Bodrum Projesi Hayata Geçirildi

Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Bodrum Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, Okutan Bodrum Projesi hayata geçirildi.

56 yıldır eğitimde fırsat eşitliği için çalışan Türkiye'nin en köklü ve öncü vakıflarından Türk Eğitim Vakfı (TEV), Bodrum ilçesinde yükseköğretim hizmeti veren üniversitelerde kayıtlı veya kendisi ya da ailesi Bodrum'da ikamet eden gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için Bodrum Belediyesi'yle güçlerini birleştirdi. Okutan Bodrum Projesi kapsamında Bodrum sakinleri, ilçede maddi nedenlerle eğitimine devam etmekte zorlanan üniversite öğrencilerinin eğitimine destek olacak. Projeye katılmak isteyen Bodrum sakinleri tarafından Türk Eğitim Vakfı'nda oluşturulacak burs fonu ile gençlere 9 ay boyunca eğitim desteği sağlanacak.

Bodrum Belediyesi'nde gerçekleşen törene, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ve TEV Bodrum Şube Başkanı Erdal Ağaoğlu katıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, dünü gerçekleşen imza töreninde şunları söyledi:

"Bodrum Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe güvenle adım atmalarına fayda sağlayacak iş birliklerini önemsiyoruz. Eğitim yolunda sosyal belediyecilik anlayışıyla da hareket ediyor, çalışmalarımızı buna göre gerçekleştiriyoruz. Geleceğimizin aydınlık yüzü gençlerimize destek olmak onların eşit şartlarda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak öncelikli görevimizdir. Bu bir bakıma da gönül işidir. Bizler bu işte hayırsever vatandaşlarımızla beraber geleceğimize katkıda bulunacağız. İmzalanan Okutan Bodrum protokolüyle Bodrum'da fırsat eşitliğini sağlamış olacağız. Bodrum halkı ile ilçemizde çeşitli maddi sebeplerden dolayı eğitimine devam edemeyen ya da devam etmekte sıkıntı yaşayan değerli öğrencilerimize eğitim desteği sağlamış olacağız. Bu iş birliğine vesile olan TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş'a ve TEV Bodrum Şube Başkanı Erdal Ağaoğlu'na teşekkür ediyorum."

TEV'in sağladığı burslarla gençlerin hayalleri, umutları, eğitimleri yarıda kalmasın diye çalıştığını vurgulayan TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ise "Sınavı kazandığı halde üniversiteye kayıt yaptıramayan veya eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan binlerce gencimiz var. Gençlerimizin eğitim hayatından kopmaması için desteklenmesi hayati öneme sahip. Türk Eğitim Vakfı olarak önümüzdeki eğitim-öğretim yılında gençlerimize verdiğimiz desteğin katlanarak artmasını, daha çok öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yolda, yerel iş birliklerini ve yurttaşların gösterdiği dayanışmayı çok önemsiyoruz ve Bodrum Belediyesi ile yan yana yürümekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a bu iş birliği için teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli Bodrum sakinlerine ise gençlerin eğitimi, hayalleri ve geleceği için gösterdikleri dayanışma ve katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.