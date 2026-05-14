İlkokul öğrencilerine gıda israfının önlenmesi, balığın faydaları ve beslenme eğitimi verildi

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince ilkokul öğrencilerine su verimliliği, balık tüketmenin faydaları, sağlıklı beslenme ve gıda israfının önlenmesi konusunda eğitim verildi.

Malkara, Marmaraereğlisi, Muratlı, Saray ve Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ekipleri, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve balık tüketimi hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla ilkokul öğrencilerine yönelik "Sağlıklı Bir Yaşam için Balık Yiyelim" konulu eğitimlere devam ediyor. Teknik personel tarafından verilen eğitimlerde gıda israfı, su verimliliği, balık tüketmenin faydaları ve sağlıklı beslenme konularında ayrıntılı bilgiler anlatıldı. Eğitimler sırasında öğrencilerin konuya olan ilgisi ve aktif katılımı dikkat çekti.

"Tarım ve Orman Bakanlığımız gıda israfını milli bir mesele olarak görüyor"

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, verilen eğitimlerin devam edeceğini belirterek, gıda israfını milli bir mesele olarak gördüklerini vurguladı. Aksoy, "Tarım ve Orman Bakanlığımız gıda israfını milli bir mesele olarak görüyor. Su verimliliği, yalnızca bugünün değil geleceğimizin de en önemli konularından biridir. Bu bilinci küçük yaşlarda kazandırmak büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın hem doğal kaynaklarımızı koruyan bireyler olarak yetişmesini hem de sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmesini hedefliyoruz. Bu çerçevede il genelinde eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı