TBMM Başkanı Kurtulmuş, İbn Haldun Üniversitesi mezuniyet töreninde konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İbn Haldun Üniversitesi'nin 5. Mezuniyet Töreni'ne katıldı ve burada yaptığı konuşmada dünyanın önemli bir süreçten geçtiğini, bilginin stratejik olarak yorumlanmasının önemini vurguladı. İbn Haldun Üniversitesi'nin Türkiye'nin geldiği seviyeyi göstermesi bakımından önemli bir proje olduğunu belirten Kurtulmuş, mezun olan öğrencilere başarı dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Dünyanın fevkalade önemli bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Bilginin, bilimin her şeyden daha önemli olduğu, yeryüzünü ve yeryüzünün ötesindekileri anlamanın insanlık için önemli bir uğraş haline geldiği bir dönemden geçiyoruz. Bilgiye sahip olanlar, bilgiye sahip olmanın ötesine bilgiyi stratejik olarak yorumlayabilenlerin dünyada çok etkili bir hale geldiğini de fevkalade ciddi bir şekilde gözlemliyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte, İbn Haldun Üniversitesi'nin 5. Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törene İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan'ın yanı sıra İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı. Tören İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

"DÜNYA ÖNEMLİ BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR"