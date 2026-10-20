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Tavşanlı Kız İmam Hatip Lisesi, 'Paramı Yönet' ile 362 proje arasından birinci oldu

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Tavşanlı Kız İmam Hatip Lisesi, 'Paramı Yönet' ile 362 proje arasından birinci oldu
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 'Paramı Yönet' projesiyle Türkiye birincisi oldu. Değerlendirmeye alınan 362 proje arasından birinciliğe layık görülen proje, öğrenciler tarafından Danışman Öğretmen Nihat Keskin rehberliğinde hazırlandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde eğitim veren Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2026 İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi'nde "Paramı Yönet" projesiyle Türkiye birincisi oldu.

Türkiye genelinden değerlendirmeye alınan 362 proje arasından birinciliğe layık görülen proje, öğrenciler Riva Çakmak ve Amine Bilge Şeker tarafından, Danışman Öğretmen Nihat Keskin'in rehberliğinde hazırlandı. Öğrencilerin finansal okuryazarlık alanındaki üretkenliğini ve bilimsel düşünme becerilerini ortaya koyan çalışma, büyük takdir topladı. İmam hatip okullarının yeniden açılışının 75. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 15 Ekim 2026 tarihinde Ankara'da Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında gerçekleştirilen sergide, 362 proje arasından yalnızca 50 proje sergilenmeye hak kazandı. "Paramı Yönet" projesi, sergide dikkat çeken çalışmalar arasında yer alarak İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi Kitabı'nda da kendine yer buldu. Sergi kapsamında Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, stantları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Tekin'in "Paramı Yönet" projesinin detaylarını öğrencilerden dinlemesi ve çalışmayı tebrik etmesi okul camiasında büyük bir gurur kaynağı oluşturdu.

Elde edilen başarının ardından Okul Müdürü Osman Yıldız, danışman öğretmen ve öğrenciler basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak projenin detayları ve kazanılan birincilik süreci hakkında bilgi verdi. Okul Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde eğitim veren Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2026 İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi'nde "Paramı Yönet" projesiyle Türkiye birincisi oldu.

Türkiye genelinden değerlendirmeye alınan 362 proje arasından birinciliğe layık görülen proje, öğrenciler Riva Çakmak ve Amine Bilge Şeker tarafından, Danışman Öğretmen Nihat Keskin'in rehberliğinde hazırlandı. Öğrencilerin finansal okuryazarlık alanındaki üretkenliğini ve bilimsel düşünme becerilerini ortaya koyan çalışma, büyük takdir topladı.

İmam hatip okullarının yeniden açılışının 75. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 15 Ekim 2026 tarihinde Ankara'da Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında gerçekleştirilen sergide, 362 proje arasından yalnızca 50 proje sergilenmeye hak kazandı. "Paramı Yönet" projesi, sergide dikkat çeken çalışmalar arasında yer alarak İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi Kitabı'nda da kendine yer buldu.

Sergi kapsamında Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, stantları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Tekin'in "Paramı Yönet" projesinin detaylarını öğrencilerden dinlemesi ve çalışmayı tebrik etmesi okul camiasında büyük bir gurur kaynağı oluşturdu.

Elde edilen başarının ardından Okul Müdürü Osman Yıldız, danışman öğretmen ve öğrenciler basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak projenin detayları ve kazanılan birincilik süreci hakkında bilgi verdi. Okul Müdürü Yıldız, eğitimdeki başarılarıyla adından söz ettiren Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bu sonuçla Türkiye birinciliğini bir kez daha ilçeye kazandırdığını belirterek emeği geçenleri kutladı. Yıldız, eğitimdeki başarılarıyla adından söz ettiren Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bu sonuçla Türkiye birinciliğini bir kez daha ilçeye kazandırdığını belirterek emeği geçenleri kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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