Haberler

Tavşanlı'da geleceğin sağlıkçıları kep fırlattı

Tavşanlı'da geleceğin sağlıkçıları kep fırlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı meslek yüksekokulundan mezun olan öğrenciler, düzenlenen törenle keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri düzenlenen törenle mezuniyet coşkusu yaşadı.

Tavşanlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet programına, Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, DPÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Sezgin Zeren ve ilçe protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda akademisyen, öğrenci ve aile katıldı. Büyük bir heyecanın yaşandığı törende, öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi.

"Emeklerin Taçlandırıldığı Özel Bir An"

Törende konuşan Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Sanver, sağlık hizmetleri alanında geleceğin güçlü kadrolarını yetiştirmekten gurur duyduklarını belirterek, "Sağlık hizmetleri alanında önemli görevlere hazır olduğumuzu kanıtlıyoruz. Bugün, emeklerin taçlandırıldığı özel bir andır. Bu başarıda en büyük pay sahibi olan, çocuklarından hiçbir fedakarlığı esirgemeyen değerli ailelerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"Yeni bir başlangıcın habercisi"

Törene katılarak bir konuşma gerçekleştiren DPÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Sezgin Zeren, mezuniyet törenlerinin bir vedadan ziyade yepyeni bir başlangıcın habercisi olduğunu vurguladı. Mezuniyet coşkusunu gençlerle ve aileleriyle birlikte paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Zeren, konuşmasının ardından okul birincisine başarı belgesini takdim etti.

Dönem birincisinden duygusal konuşma

Okulu birincilikle bitiren Fizyoterapi Bölümü mezunu Melike Konya ise tüm mezun arkadaşları adına yaptığı konuşmada büyük bir mutluluk ve gurur yaşadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bugün hayatımızın en önemli dönüm noktalarından birindeyiz. En zor anlarımızda yanımızda olan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ailelerimize sonsuz teşekkürler sunuyorum. Bu diplomada sizlerin sevgisi ve duaları var. Bizlere sadece mesleki bilgi aşılamayan; sorgulamayı, araştırmayı ve insan hayatının değerini öğreten kıymetli hocalarımıza da şükran borçluyuz."

Protokol üyelerinin dereceye giren diğer öğrencilere ve mezunlara başarı belgelerini takdim etmesinin ardından tarihi anlar yaşandı. Geleceğin sağlıkçılarının keplerini coşkuyla havaya fırlatmasıyla tören sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü

8 yıldır ekranlardan uzaktaydı: Ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı

Dünya Kupası'nda tarih yazan birileri var! İlk kez son 32 turuna yükseldiler

Buradan çivi gibi çaktı, ülkesine tarih yazdırdı
Erzurum'da katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri araçtan binbir güçlükle çıkardılar
Venezuela'da peş peşe 7.5 ve 7.2'lik depremler sonrası yer yarıldı

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Şehir ikiye bölündü
Paralara yazılan not pazarcıyı isyan ettirdi: Yeter artık, Ömer ve Özge çıkıp gelin

Paralara yazılan not pazarcıyı isyan ettirdi: Ömer ve Özge çıkıp gelin
Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor

4 gollü çılgın maçın önüne geçtiler!

Göçmen çetesi 17 yaşındaki genci döverek öldürdü! O anları kaydedip paylaştılar

Göçmen çetesi 17 yaşındaki genci pusuya düşürüp vahşice öldürdü