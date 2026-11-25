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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi Mezunları ve Öğretmenleri Derneği tarafından okula ziyaret gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Hafize Sarıfedai ve yönetim kurulu üyeleri, Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek Okul Müdürü Halil Muslu ve okulda görev yapan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Ziyaret kapsamında dernek yönetimi tarafından, okul bünyesindeki tüm öğretmenlere üzerinde kendi isimlerinin yazılı olduğu özel kalemler hediye edildi. Kişiye özel paketler halinde hazırlanan kalemler, dernek yöneticileri tarafından öğretmenlere tek tek takdim edildi.

Okul Müdürü Halil Muslu ve öğretmenler, bu nazik ziyaret ve anlamlı hediyelerden dolayı Dernek Başkanı Hafize Sarıfedai ile yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini iletti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı