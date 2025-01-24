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Tarihçi İlbey Ortaylı kütüphanesini Muğla'ya bağışladı

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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Menteşe'de satın aldığı eski Halkbank binası içinde kuracağı 'İlber Ortaylı Kütüphanesi' için 'en değerli varlığım' dediği kütüphanesini bağışladı.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Menteşe'de satın aldığı eski Halkbank binası içinde kuracağı ' İlber Ortaylı Kütüphanesi' ile Muğla Kent Belleği binasında yapılacak projelere ilişkin rehberlik yapmak üzere Muğla'ya geldi.

Tarihçi İlbey Ortaylı kütüphanesini Muğla'ya bağışladı

'İLBER HOCAMIZ KÜTÜPHANESİ MUĞLA'YA BAĞIŞLADI'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projelerin ayrıntıları hakkında bilgi verirken, şehrin merkezinde bulunan eski banka binasında açılacak ' İlber Ortaylı Kütüphanesi' için İlber Hocanın kütüphanesini Muğla'ya bağışladığını açıkladı.

Tarihçi İlbey Ortaylı kütüphanesini Muğla'ya bağışladı

'BUNLARIN ÜZERİNDE HİÇ DURULMUYOR'

Muğla'nın sürekli olarak göç alan bir il olduğunu ve su sıkıntısının yaşandığını belirten Prof. Dr. İlber Ortaylı ise, az ama paralı turistin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Ortaylı, "Buranın istikbali aklı başında turist ve aklı başında sakin. Yani buraya gelen insan burada Yunan Adası'ndaki insanlar gibi bakın. Bunların üzerinde durulmuyor hiç. Böyle bir turizm. Efendim turizmin kıyağı az ve paralı turist de olur. Cahil insanlar harabelerinizi gezmeye kalkarsa sadece çöp kaldırırsınız" dedi.

Tarihçi İlbey Ortaylı kütüphanesini Muğla'ya bağışladı

MUĞLA'NIN KALBİNDE OLACAK

Başkan Aras, 'Muğla'da neler yapabileceğimizi hocamızın rehberliğinde aslında biraz da onun bize yol göstermesiyle tespit etmek istedik. Hedefimiz özellikle Muğla'mızın kadim tarihini ve bütün niteliklerini bunu eğitimle birleştirmek, bunu turizmle birleştirmek. Atacağımız adımlarla yine Menteşe'nin de şu Muğla'nın genel olarak turizmden aldığı paydan da en azından bir parça da olsun alabilmesini sağlamak. Yani ekonomik olarak da yine bazı katkıları kentimize taşıyabilmek. Şimdi Halk Bankası binamızı biliyorsunuz satın almıştık. Halk Bankası binamızda biz ilk günden beri zaten kıymetli hocamla görüşüp buranın fonksiyonu ne olur diye düşünürken sağ olsun bize kendi kütüphanesini bağışlamayı taahhüt etti hocamız ve onu kabul etti. Çok teşekkür ediyoruz. Bu çok kıymetli bir hediye olacak bizim için ve gelecek nesillerimiz için. Ve orada bir yine kültür merkezi ve kütüphane olacak ve ismi de çok kıymetli hocamız İlber Ortaylı olacak ismi. Ve orası bir araştırma merkezi gibi de aynı zamanda tabii kullanılacak, bir tanıtım araştırma merkezi gibi tam da Muğla'mızın kalbinde, Cumhuriyet Meydanı'nda bu müzeyi, daha doğrusu kütüphaneyi ve kültür merkezini faaliyete geçirmiş olacağız' dedi.

Tarihçi İlbey Ortaylı kütüphanesini Muğla'ya bağışladı

Tarihçi İlbey Ortaylı kütüphanesini Muğla'ya bağışladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Eğitim
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