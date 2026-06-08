Siverekli öğrenci akıl ve zeka oyunlarında Türkiye birincisi oldu

Konya'da düzenlenen 8. Akıl ve Zeka Oyunları'nda mangala kategorisinde Siverekli öğrenci Furkan Altundal birinci oldu.

Konya'da düzenlenen 8. Akıl ve Zeka Oyunları finallerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesini temsil eden Halit Gülpınar Ortaokulu öğrencisi Furkan Altundal, Mangala kategorisinde Türkiye birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'nin dört bir yanından başarılı öğrencilerin katıldığı final müsabakalarında üstün performans sergileyen Furkan Altundal, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kürsüsüne çıktı ve Siverek'e büyük bir gurur yaşattı.

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Konya'da düzenlenen 8. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye finalinde mangala kategorisinde Türkiye birincisi olan öğrencimiz Furkan Altundal'ı yürekten kutluyorum. Bu önemli başarıda emeği bulunan koordinatörlerimiz Mehmet Salih Yıldız ve Mehmet Binici'ye, danışman öğretmenimiz Sefer Bakçı'ya, okul idaremize ve öğrencimizin ailesine teşekkür ediyorum. Öğrencimizin başarısı ilçemiz ve eğitim camiamız adına büyük bir gurur kaynağıdır" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı