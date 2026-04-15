Eyleme katılan öğretmenlerin öğrencileri okuldan geri döndü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede meydana gelen saldırı sonrası eğitim sendikalarının aldığı iş bırakma kararı, Adana'da bazı öğretmenlerin katılımıyla eyleme dönüştü. Velilerin çocuklarını okula getirip geri götürmek zorunda kaldığı durum, eğitim güvenliğine dair endişeleri artırdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede dün meydana gelen saldırının ardından eğitim sendikalarının aldığı iş bırakma kararı bugün bazı illerde etkisini gösterdi. Adana'da bazı öğretmenler eyleme katılırken, bir kısmı ise görevlerinin başında yer aldı.

Alınan karar doğrultusunda birçok öğretmen bir günlüğüne iş bırakma eylemi yaparken, merkez Seyhan ilçesindeki İsmet İnönü İlkokulu'nda da farklı görüntüler ortaya çıktı. Okulda görev yapan öğretmenlerin bir kısmı eyleme katılarak derse girmezken, bazı öğretmenler ise derslerine devam etti.

Öğretmeni derse giren öğrenciler eğitimlerine devam ederken, eyleme katılan öğretmenlerin öğrencileri ise okula geldikten sonra geri dönmek zorunda kaldı. Velilerin de durum karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadığı gözlendi.

Veli Süleyman Kalkan, "Öğretmenimizle görüştük, 'çocukları getirin' demişti; ancak biz de temkinli olmaya çalışıyoruz. Öğretmenlerin eylemini haklı buluyorum. Onlar da can güvenliklerini korumak amacıyla böyle bir eylem yapıyorlar" dedi.

Veli Şükrü Tokmak ise çocuğunun öğretmeni eyleme destek verdiği için okula getirdiği oğlunu geri götürmek zorunda kaldı. Tokmak, "Sıkıntılar olduğu için buradaki bazı öğretmenler de bu durumu protesto etmek için gelmediler. Bu, onların doğal olarak haklarıdır. Çok kötü bir durum, olmaması lazımdı. Maalesef ülkemizde çok fazla olmaya başladı. Amerika'yı sanırım örnek alıyoruz. Orada da bu tür olaylar oluyor. Okullarımızın güvenliğinin artırılması gerekiyor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Savaşta bir ilk! İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu temin etti

Savaşın seyrini değiştirecek adım
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk

Altında 4 hafta sonra bir ilk
Soruşturma izni sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Soruşturma izni sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
Tarihi geri vites! Generalin küstah Türkiye talepleri sonrası ilk adım

Tarihi geri vites! Generalin küstah Türkiye talepleri sonrası ilk adım
Ankara'da FETÖ'ye ağır darbe! 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Telefonlarından çıkan uygulamayı gören polis tek tek gözaltına alıyor
Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar

Klostrofobisi olanlar bakmasın; eğlence bir anda kabusa döndü

Soruşturma izni sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Soruşturma izni sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
ABD, Kata'ib Hizbullah liderinin başına 10 milyon dolar ödül koydu

Trump o ismin başına 10 milyon dolar ödül koydu
Ülke bu görüntüyü konuşuyor! Son hareketi olaydan daha bomba

Ülke bu görüntüyü konuşuyor! Son hareketi bomba