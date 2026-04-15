Eyleme katılan öğretmenlerin öğrencileri okuldan geri döndü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede dün meydana gelen saldırının ardından eğitim sendikalarının aldığı iş bırakma kararı bugün bazı illerde etkisini gösterdi. Adana'da bazı öğretmenler eyleme katılırken, bir kısmı ise görevlerinin başında yer aldı.

Alınan karar doğrultusunda birçok öğretmen bir günlüğüne iş bırakma eylemi yaparken, merkez Seyhan ilçesindeki İsmet İnönü İlkokulu'nda da farklı görüntüler ortaya çıktı. Okulda görev yapan öğretmenlerin bir kısmı eyleme katılarak derse girmezken, bazı öğretmenler ise derslerine devam etti.

Öğretmeni derse giren öğrenciler eğitimlerine devam ederken, eyleme katılan öğretmenlerin öğrencileri ise okula geldikten sonra geri dönmek zorunda kaldı. Velilerin de durum karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadığı gözlendi.

Veli Süleyman Kalkan, "Öğretmenimizle görüştük, 'çocukları getirin' demişti; ancak biz de temkinli olmaya çalışıyoruz. Öğretmenlerin eylemini haklı buluyorum. Onlar da can güvenliklerini korumak amacıyla böyle bir eylem yapıyorlar" dedi.

Veli Şükrü Tokmak ise çocuğunun öğretmeni eyleme destek verdiği için okula getirdiği oğlunu geri götürmek zorunda kaldı. Tokmak, "Sıkıntılar olduğu için buradaki bazı öğretmenler de bu durumu protesto etmek için gelmediler. Bu, onların doğal olarak haklarıdır. Çok kötü bir durum, olmaması lazımdı. Maalesef ülkemizde çok fazla olmaya başladı. Amerika'yı sanırım örnek alıyoruz. Orada da bu tür olaylar oluyor. Okullarımızın güvenliğinin artırılması gerekiyor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı