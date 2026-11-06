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Sivas'ta ilkokul öğrencileri 'İyilik İyileştirir' projesiyle 20 çocuklu aileye ulaştı

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Sivas'ta ilkokul öğrencileri 'İyilik İyileştirir' projesiyle 20 çocuklu aileye ulaştı Haber Videosunu İzle
Sivas'ta ilkokul öğrencileri 'İyilik İyileştirir' projesiyle 20 çocuklu aileye ulaştı
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Sivas'ta Atatürk İlkokulu 2/C öğrencileri, öğretmenleri Banur Kiral rehberliğindeki 'İyilik İyileştirir' projesiyle 20 çocuklu aileye yardım ulaştırdı. Veliler, çocukların bu tür projelerde yer almasının empati ve sosyal farkındalık gelişimine katkı sunduğunu belirtti.

Sivas'ta ilkokulda eğitim gören minik öğrenciler hayata geçirdikleri "İyilik İyileştirir" sosyal sorumluluk projesi kapsamında 20 çocuklu aileye ulaşarak dayanışma örneği sergiledi.

Sivas merkezde bulunan Atatürk İlkokulu 2/C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Banur Kiral rehberliğinde "İyilik İyileştirir" isimli sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Öğrencilerde yardımlaşma, paylaşma ve empati duygularını geliştirmek amacıyla başlatılan proje kapsamında 20 öğrenci, 20 çocuklu aileye ulaşarak hazırlanan yardımları akranlarına bizzat teslim etti. Çocukların, çocuklara el uzatması anlayışıyla gerçekleştirilen projede minik öğrenciler, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarıyla buluşarak dayanışmanın ve paylaşmanın önemini uygulamalı olarak deneyimledi. Yardımları kendi elleriyle ulaştıran öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti. Minik öğrencilerin öncülüğünde gerçekleştirilen "İyilik İyileştirir" projesi, çocuklar arasında sevgi, paylaşma ve dayanışma bağlarının güçlenmesine örnek oldu.

Projenin çocukların sosyal gelişimine katkı sunduğunu belirten veliler ise küçük yaşlarda yardımlaşma bilincinin kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Veliler, çocukların bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer almasının empati ve sosyal farkındalık duygularını geliştirdiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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