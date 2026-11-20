Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde görevli akademisyen tarafından hazırlanıp geliştirilen ve Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan dijital iklim projeleri Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Değişikliği Konferansında dünyaya tanıtıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Basın Yayın Tekniği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fikriye Çelik tarafından yoğun araştırmalar sonucunda ve laboratuvar ortamında geliştirilen Dijital İkiz Teknolojisinin Bilim Haritası ve Dijital İklim Hikaye Anlatıcılığı Laboratuvarı projeleri, iklim değişikliğinin gelecek nesillere yönelik etkisini gözler önüne serdi. İlk olarak yine Doç. Dr. Fikriye Çelik tarafından hazırlanan ve Fransa'da yayımlanan bir makaleden yola çıkarak oluşturulan Bir Yeni Nesil İklim İletişimi Tekniği: Dijital İkiz Teknolojisinin Bilim Haritası (A New-Generation Climate Communication Technique: Science Mapping of Digital Twin Technology) projesi, küresel bilim dünyasını merkeze alarak topluma kendi geleceğini bugünden deneyimleme fırsatı sunan dijital ikizlerin iklim iletişiminde kullanımı hakkındaki bilimsel yaklaşımı, yayınları ve ilişkisel ağları bilimsel olarak haritalandırma imkanı tanıyor. COP31'e kabul edilen bir diğer proje Dijital İklim Hikaye Anlatıcılığı Laboratuvarı (Digital Climate Storytelling Laboratory) ise iklim değişikliğini gündelik hayat içindeki somut bir görüntüye dönüştürüp, insanı gelecekte yaşanması muhtemel iklim krizinin karanlık tarafıyla yüzleşmeye davet ederek henüz yaşanmayan kıyamet senaryosuna bugünden önlem alma çağrısında bulunmakta, korku yerine çözüm odaklı bir yaklaşım ortaya koyuyor.

COP31'de tanıtılan projelerin COP31 sürecine ve Türkiye'nin iklim hedeflerine katkısı olduğuna değinen Doç. Dr. Fikriye Çelik, "COP31'e iletişim çalışmaları kapsamında hazırlanan 2 proje ile başvurduk. İlk projemizde iklim iletişimini merkeze alarak yeni nesil teknik üzerine çalıştık. Dijital ikiz teknolojileri olarak bilinen bu yeni nesil tekniğin iklim iletişiminde ki potansiyeline eğrildik. Bu araştırmayı yürütürken sadece dijital ikizlerin iklim iletişiminde ki araçsal yönünü değil, dünyada seyreden akademik ilginin söz konusu temaya ne derece eğildiğini ve daha çok hangi çerçevelerde dikkate değer bulduğunu inceledik. Bu projenin temelinin temmuz 2026'da Fransa'da yayımlanan ve yine dijital ikiz teknolojisinin iklim iletişimi ile ilişkisine yönelen araştırma makaleme dayandığını söyleyebiliriz. Dayanağını buradan alan proje bilim dünyasının hem iklim iletişimi hem yeni nesil iklim modelleri hem de iklim iletişiminde dijital ikizlerin araçsal değeri hakkında ki yaklaşımını, yayınlarını ve ilişkisel ağlarını bilimsel olarak haritalandırdığı için son derece dikkate değer ve önemli. Küresel bir sorunun çözümünün de ancak küresel ölçekte yürütülen tartışmalar ekseninde mümkün olacağına inandığımız bu projede etki gücü yüksek ülkelerin bilim camiasının yeni nesil iklim iletişimini gündeme alma biçiminin bütüncül ve sistematik bir somut görüntüyle tespit ettik. Projenin özellikle COP31 sürecine ve Türkiye'nin iklim hedeflerine en somut katkısına baktığımızdaysa, iklim kaynaklı her tür gelecek senaryosunun hesaplanabilir ve somutlaştırılabilir bir forma dönüştürülerek dijital ikizlerin, özellikle politika yapıcıların karar verme süreçlerinin kalitesini arttırma yönündeki potansiyelini ortaya koymak diyebiliriz. Projenin en önemli katkılarından biride bu söz konusu teknolojinin topluma kendi geleceğini bugünden deneyimleme fırsatı sunduğuna temas ederek, dijital ikizlerin tanınmasına doğrudan, iklim okur yazarlığının gelişmesine ise dolaylı yoldan aracılık etmek oldu" dedi.

Çelik, diğer projenin amacında insanların iklim krizi karşısındaki dijital ortamdaki yaklaşım biçimleri olduğunu ifade ederek, "COP31 kapsamında hazırladığımız diğer projede ise bir dijital iklim hikaye anlatıcılığı laboratuvarı geliştirdik. Bu projede giderek daha yoğun bir biçimde halk sağlığı teması altında ki konumunu sağlamlaştıran iklim değişikliğinin, soyut ve uzak gelecekte ve başkalarının başına gelen bir senaryo olmaktan çıkarıp somut bir tehdit olarak göstermeyi denedik. Uzak geleceği etkilediği için aksiyona ihtiyaç olmadığı düşünülen iklim krizine hızlı ve sağlıklı bir aksiyon almak amacıyla özellikle gençleri projenin odağına yerleştirdik. Bugün ki dijital dünyanın yerlileri olarak gençler başta olmak üzere dijital ortamda birer kullanıcı konumuna sahip olan insanı iklim kriziyle yüzleştirmenin bir yolunu bulmuş olduk. Bu yüzleşme küresel, ulusal ya da yerel ölçekte değil tamamen kişisel ölçekte gerçekleşti. Gelecek tarihte yaşayan ve sadece 30 gün sonra kendini yok edecek bir sosyal medya hesabı kurguladık. 30 gün boyunca gündelik yaşam pratiği ortaya koydu ve kullanıcılar bu hesapta gerçek bir insanın gelecekte ki hayatına tanıklık etti. Gün geçtikçe geleceğin karanlık başka bir yüzüne insanlık olarak tanıklık ettik. Sonuç olarak değerlendirdiğimizde iklim krizinin tam ortasında gerçek bir insanın sosyal medya paylaşımlarının nasıl olabileceğini, bir tür laboratuvar ortamı geliştirerek ortaya koyduk. Bilimin soğuk, anlaşılmaz dilinden uzaklaşarak somut ve doğal bir aktarım süreci gerçekleştirdik. Böylece daima karşımıza çıkan felaket söyleminden uzaklaşarak, oluşturduğumuz hikaye anlatıcılığı sayesinde kaosu, korkuyu ya da kıyamet senaryosunu bir tarafa bırakarak, çözüm odaklı, umut merkezli ve aksiyonellik odaklı da bir anlatı gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı