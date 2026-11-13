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Sivas Altınyayla'da kapanan köy okulu kadın girişimcilere kurs binası oldu

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Sivas Altınyayla'da kapanan köy okulu kadın girişimcilere kurs binası oldu
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Sivas Altınyayla'da kapanan köy okulu, Başören Mahallesi'nde tadilatla kadın girişimcilere kurs binası olarak açıldı. Halk Eğitimi Merkezi'nin kursuyla Kur'an-ı Kerim, dikiş-nakış ve pastacılık eğitimleri verilecek; pilot uygulamanın diğer köy okullarına yayılması planlanıyor.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kapanan köy okulları tekrar hizmete kazandırıldı. İlçede bulunan kadın girişimcilere hizmet edecek olan köy okulunun tadilatı yapılarak kurs binası olarak tekrar açıldı.

Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesi Başören Mahallesi'nde kadınların girişimi ile Kur'an-ı Kerim kursu ve dikiş nakış kursu açıldı. İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim ve Tashih-i Huruf kursunun açılışı gerçekleştirildi. Programa Altınyayla Kaymakamı Ahmet Baz, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Daha önce kapatılan köy okulunun yeniden değerlendirilmesi amacı ile hizmete kazandırılan merkezde, mahalle sakinlerine Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra dikiş-nakış ve pastacılık alanlarında da eğitim verilecek. Pilot uygulama olarak başlatılan bu çalışma ile kapatılan köy okullarının yeniden değerlendirilerek vatandaşların eğitim ve sosyal yaşamına kazandırılması hedefleniyor.

Uygulamanın ilçe genelindeki diğer köy okullarında da hayata geçirilmesi planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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