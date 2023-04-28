Şırnak'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden okul müdürü anıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden okul müdürü Recep Burak Demirel için görev yaptığı okulda anma töreni düzenlendi. Öğrencilerin gözyaşlarına hakim olamadığı törende Demirel, örnek bir öğretmen olarak anıldı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde kalp krizinden yaşamını yitiren okul müdürü Recep Burak Demirel (43) için, görev yaptığı okulda anma töreni düzenlendi. Demirel'in boş kalan odasındaki masaya gül bırakan öğrencileri, gözyaşlarını tutamadı.

Hacı Mehmet Ökten İmam Hatip Lisesi Müdürü Recep Burak Demirel, 2 gün önce arkadaşlarıyla yaptığı halı saha maçının ardından fenalaşınca, Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 2 çocuk babası Demirel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demirel'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından gönderildiği memleketi Ankara'nın Sincan ilçesinde toprağa verildi.

Yapılan konuşmaların ardından tören, Kuran'ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti. Öğrencilerin gözyaşı döktüğü anma töreni, daha sonra Demirel'in masasına güllerin bırakılması ile son buldu.