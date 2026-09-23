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Sinop'ta denetimli serbestlikteki 3. gruba çocuk yetiştirme eğitimi verildi

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Sinop'ta denetimli serbestlikteki 3. gruba çocuk yetiştirme eğitimi verildi
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Sinop'ta denetimli serbestlik kapsamındaki 3. gruptaki bireylere "Çocuk Yetiştirme Tutumları" eğitimi verildi. Eğitimde ebeveyn tutumlarının önemi, sağlıklı iletişim ve çocukların ihtiyaçlarının doğru karşılanması anlatıldı.

Sinop'ta denetimli serbestlik kapsamında bulunan bireylere yönelik "Çocuk Yetiştirme Tutumları" konulu eğitim düzenlendi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sinop Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Birimi tarafından, Sinop Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce denetim altında bulunan 3. gruptaki bireylere yönelik eğitim gerçekleştirildi. Modüler Aile Eğitim Programı kapsamında düzenlenen eğitimde, "Çocuk Yetiştirme Tutumları" konusu ele alındı. Açık seminer şeklinde gerçekleştirilen eğitim, Psikolojik Danışman Armağan Ayazgün tarafından verildi. Eğitimde çocukların gelişim süreçlerinde ebeveyn tutumlarının önemi, sağlıklı iletişim ve çocukların ihtiyaçlarının doğru şekilde karşılanması gibi konular hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ailelerin desteklenmesi ve ebeveynlik konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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