Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması Kazananları Oyunculuk Eğitimi Alacak

Sinemanın Kral ve Kraliçesi yarışmasının kazananları Tümay Özokur Akademi'de on üç ayrı dalda oyunculuk eğitimi alacaklar. Ünlü yapımcı Mustafa Uslu da derece alan gençlere yeni film projesinde rol vereceğini açıkladı.

Ödülü eğitim olan tek yarışma olarak dikkat çeken Sinemanın Kral ve Kraliçesi yarışmasının kazananları Tümay Özokur Akademi'de on üç ayrı dalda oyunculuk eğitimi alacaklar.

Derece alan oyuncu adayı altı genç aynı gün ünlü film yapımcısı Mustafa Uslu ile de ofisinde bir araya geldiler. Uslu'nun yeni film projesi Zeki Müren filminde derece alan ve oyunculuk eğitimlerini tamamlayan iki gence filminde rol verecek.

Bu yıl altıncısı düzenlenen Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması'nda Kral ve Kraliçe seçilen derece alan oyuncu adayları ödüllerine ve hayallerine kavuştular. Yarışmanın ödülü olan oyunculuk eğitimi için Tümay Özokur Akademiye giderek akademi sahibesi Tümay Özokur ile tanışan gençlere alacakları eğitimler hakkında bilgi verildi.

Toplam on üç ayrı dalda eğitim alacak oyuncu adaylarına Tensel, Doğaçlama ve Diksiyon alanında Oyunculuk Eğitimi, Şan ve Ses Eğitimi, Yakın Döğüş Teknikleri, Film Analizi, Kamera önü Teknikleri, Hollywood Gülüşü, Kariyer Yönetimi, Set Adabı, Oyuncu Gibi Düşünmek, Sosyal Medya Yönetimi, Stayling, Senaryo Teknikleri ve Deneme Çekimleri alanlarında eğitimler verilecek.

Yoğun bir eğitim programına girecek olan gençlere yarışmanın organizasyon komitesi başkanı Atilla Kaplakarslan ile komite üyeleri Av. Kasım Aksoy ve Arif Işık'da eşlik ettiler.

Ünlü yapımcı Mustafa Uslu ile tanıştılar…

Derece alan oyuncu adayı altı genç aynı gün ünlü film yapımcısı Mustafa Uslu ile de Levent'te bulunan çalışma ofisinde bir araya geldiler.

Son yıllarda ses getiren pek çok önemli film projesine imza atan ünlü yapımcı ile bir araya gelmenin heyecanın yaşayan gençler "Bu yarışma için baş vurduğumuzda her şeyin bu kadar kısa zamanda gerçekleşeceğini düşünmemiştik, adeta rüyada gibiyiz.

Oyuncu olma yolunda çok önemli adımlar atıyoruz" dediler. Mustafa Uslu'nun ekibi ile birlikte film çalışmalarını yaptığı çok özel stüdyoları gezen gençler usta isimden sinema sektörüne dair çok kıymetli bilgi ve detayları öğrenme fırsatı buldular.

Mustafa Uslu yeni film projesi "Zeki Müren" filminde Sinemanın Kral ve kraliçesi Yarışması'nda derece alan ve oyunculuk eğitimlerini tamamlayan iki genç isme filminde rol vereceğini söyledi.