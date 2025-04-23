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Silivri Depremi Sonrası Kocaeli'de Eğitim 1 Gün Ara Verildi

Silivri Depremi Sonrası Kocaeli'de Eğitim 1 Gün Ara Verildi
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İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında Kocaeli'de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Valilik, deprem nedeniyle kamu kurumlarında bazı personelin idari izinli sayılacağını açıkladı.

İSTANBUL'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli'de eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Marmara Denizi İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiştir. 24 Nisan 2025 Perşembe günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (uygulamalı sürüş eğitimleri hariç) ve diğer tüm kurslarda (rehabilitasyon merkezleri ve açık öğretim Kurumları dahil) eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile eğitim öğretime devam eden 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 bir gün idari izinli sayılacaktır. Geçmiş olsun dileklerimizle" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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