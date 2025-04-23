Silivri Açıklarında Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Tekirdağ'da Eğitime Ara Verildi

İSTANBUL'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Tekirdağ'da ilk ve orta dereceli okullar ile kreşlerde eğitime yarın ara verildi.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeni ile ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır" denildi.