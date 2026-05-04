Siber zorbalığa karşı uluslararası işbirliği

Türkiye, Yunanistan, Litvanya ve Portekiz iş birliğiyle yürütülen, Portekiz koordinatörlüğündeki K220 Erasmus projesi kapsamında eğitimciler, dijital dünyanın en büyük sorunlarından biri olan 'Siber zorbalıkla mücadele etmek için' Eskişehir'de bir araya geldi. Uluslararası toplantı, Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Okulda coşkulu karşılama ve halk oyunları rüzgarı

Projenin Eskişehir ayağı, Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu bünyesinde düzenlenen renkli bir törenle başladı. Okul Müdürü Oktay Turinay ve projeyi yürüten öğretmenler tarafından ağırlanan misafir heyet, öğrenciler tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Karşılama töreninde okul öğrencilerinin hazırladığı zeybek ve Kafkas halk oyunları gösterileri sahne aldı. Türk kültürünün zenginliğini yansıtan bu performanslar, Avrupalı misafirler tarafından büyük takdir topladı. Siber zorbalık konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen proje kapsamında, okul bünyesinde çeşitli akademik çalışmalar ve toplantılar yürütüldü.

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret

Proje heyeti; çalışmaları kapsamında Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz'ü de makamında ziyaret etti. Görüşmede projenin detayları ve siber zorbalığın eğitim sistemindeki yeri üzerine istişarelerde bulunuldu. Sertsöz'ün değerli görüşlerini alan katılımcılar, görüşmeden büyük bir memnuniyetle ayrıldılar ve hatıra fotoğrafı çekindiler.

Kültürel köprüler kuruldu: 'Eskişehir'e tekrar gelinir'

Toplantıların yanı sıra misafir heyete, Eskişehir'in tarihi ve kültürel zenginlikleri de tanıtıldı. Katılımcılar; Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nin otantik sokaklarını gezdi, Porsuk Çayı ve Frig Vadisi gibi şehrin simge noktalarını ziyaret etti ve Eskişehir'in geleneksel mutfağından eşsiz lezzetleri deneyimleme fırsatı buldu.

Türk misafirperverliğine hayran kalan Avrupalı ortaklar, "Organizasyonun kusursuzluğunu ve karşılamanın güzelliğinden memnun oldular. Sırf bu karşılama ve misafirperverlik için bile Eskişehir'e bir daha tekrar geliriz" dediler.

Geleceğe güçlü adımlar

Hem akademik hem de kültürel açıdan oldukça verimli geçen etkinliklerin sonunda ve proje sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi. K220 projesi: Siber zorbalığa karşı hazırlanan stratejik ortaklıklarla ve kurulan dostluk köprüleriyle, eğitim dünyasına katkı sağlamaya devam edecek.

Okul Müdürü Oktay Turinay, "Oklumuzda, siber zorbalığa karşı uluslararası işbirliği: Erasmus + rüzgarı olumlu ve verimli geçti. Avrupalı misafirler, okulumuzdan memnun şekilde ayrıldılar" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı