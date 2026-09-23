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Şenkaya’da eTwinning Projesine ulusal kalite etiketi

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Şenkaya’da eTwinning Projesine ulusal kalite etiketi
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Erzurum’un Şenkaya ilçesinde Şehit Öğretmen İlyas Acar Anaokulu tarafından yürütülen "Özgür Hayallerin Çocuk Sesleri" adlı eTwinning projesi, başarılı çalışmaların ardından Ulusal Kalite Etiketi almaya hak kazandı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde Şehit Öğretmen İlyas Acar Anaokulu tarafından yürütülen "Özgür Hayallerin Çocuk Sesleri" adlı eTwinning projesi, başarılı çalışmaların ardından Ulusal Kalite Etiketi almaya hak kazandı.

Çocukların hayal dünyalarını ve özgüvenlerini desteklemeyi amaçlayan proje kapsamında, öğrencilerin aktif katılımını esas alan çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi. Proje sürecinde çocukların kendilerini ifade etmelerine, geliştirmelerine ve öğrenme süreçlerine aktif şekilde katılmalarına yönelik çalışmalar yürütüldü. Projenin Ulusal Kalite Etiketi ile ödüllendirilmesi, Şenkaya'daki okul öncesi eğitim alanında yürütülen çalışmalar açısından önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

Şenkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Vural, projede emeği geçen okul öncesi öğretmeni Betül Yılmaz, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve velileri tebrik etti. Vural, ilçede eğitimde niteliğin artırılması ve öğrencilerin gelişimini destekleyen çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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