Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi, ilk mezunlarını verdi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda düzenlenen törende 43 genç hekim diplomalarını alarak meslek hayatına ilk adımlarını attı.

Bursa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Demir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Mustafa Çetin, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Necmiye Funda Coşkun, akademisyenler, sağlık yöneticileri, öğrenciler ve aileler katıldı.

Bursa Kılıç-Kalkan ekibinin gösterisiyle renkli görüntüler oluşan törende öğrenciler adına konuşma yapan fakülte birincisi Ayşe Sude Kara, mezuniyet kütüğüne adını çakarken, Törende konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın, hekimliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda insanlığa hizmet sorumluluğu taşıyan önemli bir görev olduğunu vurguladı.

Tıp eğitiminin sabır, disiplin ve fedakarlık gerektirdiğini belirten Prof.Dr. Aydın, mezunların teorik bilgi ve klinik deneyimlerini birleştirerek sağlık camiasına donanımlı hekimler olarak katıldıklarını ifade etti.

Öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan akademisyenlere ve ailelere teşekkür eden Prof.Dr. Aydın, hekimlik mesleğinin merkezinde insana hizmet etmenin yer aldığını söyledi.

Konuşmaların ardından mezun öğrencilere diplomaları ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Tören, 43 genç hekimin keplerini coşkuyla havaya fırlatmasıyla sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı