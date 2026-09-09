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Sarıkamış’ta köy okulları için yeni eğitim yılı hazırlığı

Sarıkamış’ta köy okulları için yeni eğitim yılı hazırlığı
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Sarıkamış’ta 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde köy okullarında yürütülecek çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla okul müdürleriyle toplantı gerçekleştirildi.

Sarıkamış'ta 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde köy okullarında yürütülecek çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla okul müdürleriyle toplantı gerçekleştirildi. Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok başkanlığında düzenlenen toplantıda, yeni dönemin eğitim hedefleri ve okul yönetimlerinin öncelikleri ele alındı.

Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen dönem başı toplantısında, ilçeye bağlı köy okullarında yeni eğitim-öğretim yılında yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda öğrencilerin eğitim süreçlerinin daha verimli ve nitelikli hale getirilmesine yönelik planlamalar yapılırken, okul yönetimlerinin yeni dönemde dikkat etmesi gereken hususlar da görüşüldü.

Sarıkamış Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, toplantıda yaptığı değerlendirmede eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde okul yöneticilerine önemli görevler düştüğünü belirtti.

Kızılok, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra eğitim ortamlarının daha etkin hale getirilmesi, okul faaliyetlerinin planlı şekilde yürütülmesi ve eğitim sürecinde karşılaşılabilecek sorunlara hızlı çözümler üretilmesinin önemine dikkat çekti.

Yeni eğitim-öğretim yılının tüm eğitim camiası açısından başarılı geçmesi temennisinde bulunan Kızılok, okul yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantıda ayrıca köy okullarının mevcut durumu, eğitim faaliyetlerinin planlanması ve öğrencilerin eğitim süreçlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Okul müdürlerinin sahadaki deneyim ve önerilerinin de değerlendirildiği toplantıda, yeni dönemde eğitim hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Sarıkamış'ta yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa süre kala ilçe genelindeki okullarda hazırlıklar devam ederken, köy okullarının yöneticileriyle gerçekleştirilen toplantıyla eğitim faaliyetlerinin daha koordineli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Toplantı, okul müdürlerinin görüş, öneri ve değerlendirmelerini paylaşmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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