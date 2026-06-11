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Şehit Esin Akay Ortaokulu'ndan 'Şehrim Benim Evim'de Büyük Başarı

Şehit Esin Akay Ortaokulu'ndan 'Şehrim Benim Evim'de Büyük Başarı
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Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Şehrim Benim Evim' Bilgi Yarışması'nda Sarıgöl'ü temsil eden Şehit Esin Akay Ortaokulu, 17 ilçe arasından il üçüncüsü oldu. Öğrenciler, bilgi ve kültürün yanı sıra şehir bilincini geliştirmeyi amaçlayan yarışmada başarılı performans sergiledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ve Okul Müdürü Kazım Ceyhan, öğrenci, öğretmen ve yöneticileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Şehrim Benim Evim" Bilgi Yarışması'nda Sarıgöl'ü temsil eden Şehit Esin Akay Ortaokulu, 17 ilçeden okulların katıldığı organizasyonda il üçüncülüğünü elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 17 ilçeden ortaokulların katılım sağladığı "Şehrim Benim Evim" Bilgi Yarışması'nda Sarıgöl'ü temsil eden Şehit Esin Akay Ortaokulu, il üçüncüsü olarak önemli bir başarı elde etti.

Öğrencilerin bilgi, kültür ve şehir bilincini geliştirmeyi amaçlayan yarışmada başarılı bir performans sergileyen Şehit Esin Akay Ortaokulu öğrencileri, Sarıgöl'e büyük gurur yaşattı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, elde edilen başarıdan dolayı öğrencileri, öğretmenleri ve okul yöneticilerini tebrik ederek, "Bu başarıda emeği geçen öğrencilerimizi, onları yarışmaya hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizi ve okul yöneticilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Şehit Esin Akay Ortaokulu Müdürü Kazım Ceyhan ise yarışmada derece elde eden öğrencileri tebrik ederek, başarıda emeği bulunan öğretmenlere ve destek veren herkese teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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