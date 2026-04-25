Sarıgöl'de Kaymakam Dalak öğrencilerle bir araya geldi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kaymakam Halil Dalak, Dört Eylül İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek miniklerin ders heyecanına ortak oldu.

Sarıgöl İlçe Kaymakamı Halil Dalak, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ile birlikte okul ziyaretleri kapsamında Dört Eylül İlkokulu'na gitti. Eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceleyen Kaymakam Dalak, sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrencilerle sıralara oturup gelecek hedefleri üzerine samimi bir sohbet gerçekleştiren Dalak, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ziyaretin devamında okulun öğretmenler odasında eğitim neferleriyle bir araya gelen Kaymakam Dalak, öğretmenlerin taleplerini dinleyerek okulun genel durumu ve fiziki ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı. Eğitimde kalitenin artırılması noktasında istişarelerde bulunan Dalak, özverili çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkür etti. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "İlçe Kaymakamımız Halil Dalak ile birlikte Sarıgöl Dört Eylül İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmenlerimizin sorunlarını dinledik, öğrencilerimizle keyifli bir sohbet gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. - MANİSA

