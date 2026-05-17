Sarayköylü öğrencilerin bilim fuarı büyük beğeni topladı

Denizli Sarayköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin düzenlediği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda öğrencilerin hazırladığı 18 yenilikçi proje sergilendi. Kaymakam ve protokol üyelerinin katıldığı fuarda, interaktif çalışmalar ve uygulamalı deneyler büyük ilgi gördü.

Denizli'de Sarayköy Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, öğrencilerin hazırladığı birbirinden farklı ve yenilikçi projelerle büyük beğeni topladı. Bilimsel üretim ve araştırma kültürünü teşvik eden fuarda sergilenen 18 proje, ziyaretçilerden tam not aldı.

Sarayköy Anadolu İmam Hatip Lisesi okul bahçesinde gerçekleştirilen fuarda öğrencilerin araştırma, inceleme ve tasarım alanlarında hazırladığı projeler görücüye çıktı. Toplam 18 projenin yer aldığı etkinlikte özellikle uygulamalı deneyler, eğitsel oyunlar ve ziyaretçilerin aktif katılım sağlayabildiği interaktif çalışmalar dikkat çekti. Fuar boyunca hazırladıkları projeleri katılımcılara anlatan öğrenciler, hem sunum deneyimi kazandı hem de bilimsel çalışmalarını paylaşmanın heyecanını yaşadı.

Fuarın açılış programına Sarayköy Kaymakamı İsmail Pendik başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi, eğitimci, veli ve vatandaş katıldı. Stantları tek tek dolaşarak öğrencilerden projeler hakkında bilgi alan Kaymakam Pendik, gençlerin bilimsel üretime yönelmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı. Çalışmaları oldukça başarılı bulduğunu ifade eden Pendik, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

"Öğrencilerimizin Üretmesi Bizler İçin Büyük Gurur"

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Sarayköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Akhan, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın öğrencilerin gelişimine sunduğu katkılara dikkat çekti. Bu tür fuarların öğrencilerin özgüven kazanmasında kritik bir rol oynadığını belirten Akhan, şunları söyledi: "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, öğrencilerimizin araştırma yapma, problem çözme, ekip çalışması ve kendilerini ifade etme becerilerine önemli katkılar sunuyor. Öğrencilerimizin bilimsel düşünceyle hareket etmeleri, üretmeleri ve projelerini toplumla paylaşmaları bizler için büyük gurur kaynağıdır. Fuarın hazırlanmasında emeği geçen idarecilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyorum." - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
