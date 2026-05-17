Dedesinin tabutunun başında video çeken TikToker tanıdık çıktı

Dedesinin cenazesinde çektiği TikTok videosuyla tepki toplayan genç kızın, sanatçı Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul'un kızı Melek Bal olduğu ortaya çıktı. Tabut başında verdiği pozlar nedeniyle eleştirilen Bal, “Dedemle son kez aynı karede olmak istedim” diyerek kendisini savundu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan bir TikTok videosu büyük tartışma yarattı. Dedesi vefat eden genç bir kızın, cenazeye giderken çektiği videoyu “Cenaze outfit” notuyla paylaşması tepki çekti. Genç kızın daha sonra dedesinin tabutu başında poz verdiği görüntüleri paylaşması ise kısa sürede eleştiri konusu oldu.

Tepki çeken videoları paylaşan kişinin, sanatçı Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul’un kızları Melek Bal olduğu ortaya çıktı. Melek Bal’ın cenazede çektiği görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı genç isme tepki gösterdi.

Melek Bal, kendisine yöneltilen “Tabutun yanında gerçekten TikTok mu çektin?” eleştirilerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bal paylaşımında, “Dedemle son bir kez aynı karede olmak istedim” ifadelerini kullandı.

Gelen yorumlara tepki gösteren Melek Bal, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Baş sağlığı dilemek yerine, videoyu geçmek yerine çirkin kalbinizle yaptığınız yorumlar gerçekten iğrenç. Normalde hiçbir linci takmam biliyorsunuz ama bu hassas bir konu. Madem en Müslüman, en ailevi değerleri olan sizlersiniz elinizi açın bir Fatiha okuyun.”

Melek Bal, geçtiğimiz yıl madde bağımlılığı nedeniyle gördüğü tedavi süreciyle de gündeme gelmişti. Bal’ın bir klinikte aylarca tedavi gördüğü açıklanmıştı.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (1)

RIZGAR:

Sosyal medya soytarıları

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

