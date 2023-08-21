Şanlıurfa'da Kadınlara Bilgisayar Eğitimi Veriliyor

Şanlıurfa Karaköprü Belediyesi tarafından açılan meslek eğitimi kurslarında kadınlara bilgisayar eğitimi veriliyor. Kadınların sosyal yaşamda etkin olmaları ve mesleki eğitim almaları için kurs faaliyetleri devam ediyor. Kursu tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek.

Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesince açılan meslek eğitimi kurslarında kadınlara yönelik bilgisayar eğitimi veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre kadınların sosyal yaşamda etkin olmaları ve mesleki eğitim almaları için kurs faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda Karaköprü Mesleki Eğitim Kursları ile kadınlar için çeşitli kurslar açılırken, kadınlar bu kurslarda temel mesleki eğitimler alarak seçtikleri bir alanda mesleki yeterlilik kazanımı elde ediyor.

Necmettin Cevheri Kültür ve Gösteri Merkezi'nde devam eden Temel Bilgisayar Eğitimi kursu ile kadınlara bilgisayar kullanımını konusunda çeşitli eğitimler veriliyor.

Kursu tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek.

Milletvekili Yazmacı'nın ziyaretleri

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Ceylanpınar ilçesinde incelemelerde bulundu.

Yazmacı, AK Parti İlçe Başkanlığı, Kadın Kolları Teşkilatı, Gençlik Kolları Teşkilatları ile bir araya geldi.

Yazmacı daha sonra beraberindeki Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ile engelli Enise Akhamur'u evinde ziyaret etti.

Akhamur'un kendisine sosyal medyadan mesaj attığını ifade eden Yazmacı,

"Bana huzur veren sevgili kardeşim Enise Akhamur ile buluşmak nasip oldu. Engellerine rağmen, hayata mutlulukla bakmayı herkese öğretebilecek yüreğe sahip 23 yaşındaki kızımız sosyal medyadan beni evine davet etmişti. Ceylanpınar ilçemizde oturan Enise'nin davetine büyük sevinçle icabet edip, onunla tanışma fırsatı buldum. Ailesine de çok teşekkür ediyorum böyle güzel bir çocuk yetiştirdikleri için"

Enise Akhamur da ziyaretinden dolayı Milletvekili Yazmacı'ya teşekkür etti.

AMATEM-ÇEMATEM kadın hastalara da hizmet verecek

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) kadın hastalara da hizmet verecek.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kentte bağımlılıktan kurtulmak isteyenlerin tedavi ve rehabilite edilebilecekleri tesisler erkek hastaların yanı sıra kadın hastalara da hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEMATEM sorumlu hekimi Gökçe Yağmur Efendi, 18 yaş üzeri erişkin kadın hastaların da talep etmeleri durumunda merkezde yatarak tedavileri yapılmaya başlandığını söyledi.

Merkezde hastalara yönelik çeşitli aktivitelerin düzenlediğini ifade eden Efendi, şunları kaydetti:

"Merkezimizde hem poliklinikten başvuran hastalara hem de yatarak tedavi gören hastalara hizmet verilmektedir. Yatarak tedavi gören hastalar için müzik dersi, spor saati, iş uğraş etkinlikleri gibi aynı zamanda hobi bahçesi olmak üzere çeşitli faaliyetler hizmettedir. Bizim amacımız, burada farklı uğraşların da insana zevk verebileceğini, zamanı kaliteli kullanırsa madde kullanmaktan da uzaklaşabileceğini göstermek, serviste yattığı süreyi düzgün şekilde geçirebileceği tekrar zevk alabileceği uğraşıları da hobi edinebilmesi amacıyla hayatına kazandırmaktır. ÇEMATEM yataklı servisinin açılması ile birlikte artık 18 yaş altı erkek hastaların yatarak tedavi görmek için il dışına çıkmaları gerekmemektedir. Çünkü ilimizde bu hizmeti sunuyoruz ve bu tedavileri gerçekleştirebiliyoruz. 18 yaş üzeri erişkin kadın hastalarında talep etmeleri durumunda yatarak tedavileri bu birimde yapılabilecektir."