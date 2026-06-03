Samsun'da Rehberlik ve Özel Eğitim Projeleri Sergilendi

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Rehberlik ve Özel Eğitimde Başarılı Örnekler Sergisi 2026" programında, kent genelindeki okullarda yürütülen rehberlik ve özel eğitim çalışmalarından oluşan 24 proje sergilendi. Program sonunda dereceye giren projeler de açıklandı.

İlkadım ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen sergide, Samsun'un 17 ilçesindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında hazırlanan rehberlik ve özel eğitim projeleri bir araya getirildi. Sergide aile eğitimi, akran desteği, bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam, sosyal beceri gelişimi ve kapsayıcı eğitim uygulamalarını içeren toplam 24 proje ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Programda konuşan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin Milli Eğitim Bakanlığının temel politikaları arasında yer aldığını belirterek, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin uygun şartlarda akranlarıyla birlikte eğitim almalarının toplumsal bütünleşme açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin destek eğitim sınıflarında haftada 12 saate kadar eğitim alabildiğini ifade eden Ağar, bu uygulamalarla öğrencilerin derslere katılımının ve akademik gelişimlerinin desteklendiğini kaydetti.

"Eğitimde fırsat adaleti ve niteliğin artırılması açısından önem taşımaktadır"

Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet İrfan Yetik ise Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmanın, rehberlik ve özel eğitim alanında gerçekleştirilen başarılı uygulamaları tek çatı altında toplayarak gelenekselleştirmeyi amaçladığını dile getirdi. Yetik, "Ailem Rehberim anlayışından akran nezaketine, bağımlılıkla mücadeleden özel eğitimde kapsayıcı uygulamalara kadar uzanan geniş bir yelpazede hazırlanan bu çalışmaların e-katalog aracılığıyla dijital hafızaya kazandırılması hedeflenmektedir. Samsun'un dört bir yanında yürütülen başarılı örneklerin görünür hale getirilmesi, eğitimde fırsat adaleti ve niteliğin artırılması açısından önem taşımaktadır" dedi.

Birincilik ödülü "Hareketli Bahçem, Renkli Tabağım" projesine

Sergi kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Kavak Emirli Özel Eğitim Uygulama Okulu I. ve II. Kademe tarafından hazırlanan "Hareketli Bahçem, Renkli Tabağım" projesi birinci oldu. Özel eğitim öğrencilerinin fiziksel gelişimlerini desteklemek ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak amacıyla hazırlanan projede, okul bahçesinde oluşturulan hareket parkurları ve mevsim tabağı etkinlikleriyle öğrencilerin motor becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Proje kapsamında sağlıklı yaşam farkındalığının artırıldığı, öğrencilerin özgüven ve öz bakım becerilerinin desteklendiği belirtildi.

Dereceye giren projeler açıklandı

Yarışmada Vezirköprü Nazmiye Osman Kolay Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından hazırlanan proje ikinci olurken, İlkadım Muhsin Yazıcıoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu üçüncülük elde etti. Mansiyon ödülleri ise Atakum Ortaokulu, Ladik Tayyar Mehmet Paşa Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Canik Gülbahar Hatun Anaokulu'na verildi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, projelerin incelenmesi, değerlendirme sonuçlarının açıklanması ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. Programa Samsun Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk de katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı