Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın yayımladığı verilere göre deprem, 3 Haziran 2026 tarihinde saat 13.12'de kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü.

DERİNLİĞİ 12.46 KİLOMETRE

Depremin yerin 12.46 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından henüz olumsuz bir durum bilgisi alınmadı.

GAZİANTEP'TE DE HİSSEDİLDİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen sarsıntıyı Gaziantep'teki vatandaşlar da hissetti. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi.

KANDİLLİ DERİNLİĞE "6.1 KİLOMETRE" DEDİ

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Pazarcık'ta meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem yerin 6.1 kilometre derinliğinde yaşandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Depremin ardından Kahramanmaraş Valiliği kentte saha taramalarına devam ettiklerini ve an itibariyle olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

VİDEO ÇEKERKEN DEPREME YAKALANDILAR

Deprem anında yaşanan panik bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Video çekerken depreme yakalanan vatandaşlar "Allahu ekber" diyerek dışarı kaçtı. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken vatandaş, "Arkadaşlar anlık depreme yakalandık, sallandık. Biraz da şiddetli ve sertti. Rabbim tekrarını yaşatmasın. Kimse bu dünyada kalırım, yaşarım diye umutlanmasın. Namuslu ve temiz yaşasın. Ne zaman öleceğimiz belli değil." dedi.