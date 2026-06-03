Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın! Son bir adım kaldı

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri yaklaşırken Hakan Çalhanoğlu için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin milli yıldızla yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DEN HAKAN ÇALHANOĞLU HAMLESİ

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazanırken, Fenerbahçe'de gündeme bomba bir isim geldi. Sarı-lacivertli kulübün, A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü öne sürüldü.

SEÇİM ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞME

İddialara göre başkan adayı Hakan Safi, bir süre önce Hakan Çalhanoğlu ile temas kurdu. Sürecin ilerleyen aşamalarında transfer operasyonunda görev alacak isimler Ömer Topbaş ve Özgür Özaktaç'ın da milli futbolcunun temsilcisiyle bir araya geldiği belirtildi.

ANLAŞMA ŞARTLARI MASADA

Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ve şu aşamada sözleşme şartlarının ele alındığı aktarıldı. Fenerbahçe yönetiminin, transfer için tüm şartları zorladığı ifade edilirken görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi.

SEÇİM SONRASI İMZA GELEBİLİR

Başkanlık seçiminin Hakan Safi tarafından kazanılması halinde transfer sürecinin hızlanabileceği belirtiliyor. İddialara göre milli yıldızın sarı-lacivertli formayı giymeye her zamankinden daha yakın olduğu konuşuluyor.