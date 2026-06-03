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Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın! Son bir adım kaldı

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın! Son bir adım kaldı
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Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin seçim vaatleri arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tarafların sözleşme şartlarını görüştüğü belirtilirken, Hakan Safi'nin seçimi kazanması halinde milli yıldızın sarı-lacivertli formayı giymeye çok yakın olduğu öne sürüldü.

  • Fenerbahçe, A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.
  • Başkan adayı Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu ile temas kurdu; Ömer Topbaş ve Özgür Özaktaç da futbolcunun temsilcisiyle görüştü.
  • Başkanlık seçiminin Hakan Safi tarafından kazanılması halinde transfer sürecinin hızlanabileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri yaklaşırken Hakan Çalhanoğlu için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin milli yıldızla yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DEN HAKAN ÇALHANOĞLU HAMLESİ

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazanırken, Fenerbahçe'de gündeme bomba bir isim geldi. Sarı-lacivertli kulübün, A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü öne sürüldü.

SEÇİM ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞME

İddialara göre başkan adayı Hakan Safi, bir süre önce Hakan Çalhanoğlu ile temas kurdu. Sürecin ilerleyen aşamalarında transfer operasyonunda görev alacak isimler Ömer Topbaş ve Özgür Özaktaç'ın da milli futbolcunun temsilcisiyle bir araya geldiği belirtildi.

ANLAŞMA ŞARTLARI MASADA

Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ve şu aşamada sözleşme şartlarının ele alındığı aktarıldı. Fenerbahçe yönetiminin, transfer için tüm şartları zorladığı ifade edilirken görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi.

SEÇİM SONRASI İMZA GELEBİLİR

Başkanlık seçiminin Hakan Safi tarafından kazanılması halinde transfer sürecinin hızlanabileceği belirtiliyor. İddialara göre milli yıldızın sarı-lacivertli formayı giymeye her zamankinden daha yakın olduğu konuşuluyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Adam GS li manyakmısın şafi bey

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Haber YorumlarıMehmet yasar Çiçek:

ilk defa bi GS'li almıyorlarki, yıllardır izledikleri transfer politikası.. hayırlı olsun deriz

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