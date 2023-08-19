Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Okul Öncesi Eğitimin Önemini Vurguladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, okul öncesi eğitimin önemine vurgu yaparak, çocukların yaşamının kritik dönemlerinden biri olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 'Geleceğin Sesi Okul Öncesi' programında konuşan Yüce, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağladıklarını ifade etti.

Katıldığı "Geleceğin Sesi Okul Öncesi" programında okul öncesi eğitimin önemine vurgu yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "İnsan yaşamının ilk yılları, kişiliğin oluşumu, şekillenmesi, temel bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazanılması ve bütün bunların geliştirilerek ileri yıllara olan etkisi nedeniyle, yaşamın kritik dönemlerinden biridir. Bu sebeple okul öncesi eğitim ile eğitimin temelinin atıldığı dönem olması sebebiyle çocuklarımız için çok önemlidir" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Geleceğin Sesi Okul Öncesi" programına katıldı. Okul öncesi eğitimin önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen program, renkli ve sıcak görüntülere sahne oldu. Millet Bahçesi'nde düzenlenen programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Murat Kaya, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğrenci ve veliler ile basın mensupları katıldı. 30'dan fazla atölye standının yer aldığı şenlikte, protokol ve katılımcılar tek tek atölyeleri ziyaret ederek miniklerle sohbet etti.

"Çocuklarımızın zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlıyoruz

Çocuklara yönelik birçok çalışmanın gerçekleştirildiğini ifade eden başkan Yüce, "Hayatın normal seyri içerisinde doğumdan yaşlılığa her yaşın kendine ait güzellikleri, tatları vardır. Fakat herhalde hepimiz için en güzel çağların başında çocukluk çağları gelir. Çocukluk çağları hayatın yorucu yükün omuzlarımıza daha binmediği, sevgi dolu zamanlardır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler çocuklarımız bu zamanlarını verimli geçirsinler diye pek çok çalışma yürütüyoruz. Kültür- sanat faaliyetleri, şehir tiyatroları gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız için oyun alanları yapıyoruz. Bunların yanı sıra Macerapark'ta, Baba-Oğul Kampı, açık hava sineması, doğa yürüyüşleri, macera parkur yarışları gibi birçok etkinlik düzenliyoruz. SAMEK ve SGM'lerimizde gelişimlerine ve yeteneklerine destek oluyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerde bu çalışmalarımız sayesinde, Çocuklarımıza sevgi dolu bir çocukluk sağlıyoruz. Bedensel, zihinsel, duygusal gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

"Okul öncesi eğitim, temellerin atıldığı en önemli dönemdir"

Başkan Yüce konuşmasında okul öncesi eğitimin önemine vurgu yaparak, "Malumunuz insan yaşamının ilk yılları, kişiliğin oluşumu, şekillenmesi, temel bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazanılması ve bütün bunların geliştirilerek ileri yıllara olan etkisi nedeniyle, yaşamın kritik dönemlerinden biridir. Bu sebeple okul öncesi eğitim ile eğitimin temelinin atıldığı dönem olması sebebiyle çocuklarımız için çok önemlidir. Bugün bir araya geldiğimiz şenlik ile okul öncesi eğitimin önemini vurgulamak, farkındalık oluşturmak bizlerin en önemli amacıdır. Unutmayalım ki, çocuk gülerse dünya güler. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak güler yüzlü çocuklar, güler yüzlü aileler ve gülen bir Sakarya için çalışıyoruz daha da çalışacağız. Bizler için çok kıymetli olan aydınlık yüzlü çocuklarımızın eğlenmelerini düşünerek hazırladığımız etkinlikte keyifli vakit geçirmekten dolayı çok mutlu olduğumu dile getirmek isterim" şeklinde konuştu. - SAKARYA