Haberler

Safranbolu'da İngilizce heyecanı: öğrenciler ve veliler aynı yarışmada buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Bağlar Şehit Atilla Bodur İlkokulunda, Safranbolu Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen A1 seviyesindeki İngilizce kurslarının tamamlanmasının ardından bilgi yarışması gerçekleştirildi.

4. sınıf öğrencileri ve velilere yönelik açılan kursların sonunda düzenlenen etkinlikte, katılımcılar hem öğrendiklerini pekiştirme hem de keyifli anlar yaşama fırsatı buldu. İngilizce Öğretmeni Derya Yıldırım'ın gözetiminde gerçekleştirilen yarışma, yoğun ilgi gördü.

Yarışma iki aşamada yapıldı. İlk olarak 4. sınıf öğrencileri arasında düzenlenen bilgi yarışmasında, soruları doğru yanıtlamak için kıyasıya mücadele yaşandı. Yarışma sonucunda 4/A sınıfı birinciliği elde etti. Ardından sahneye çıkan veliler ise İngilizce bilgilerini sergileyerek yarıştı. Veliler kategorisinde ise A grubu birinci oldu.

Eğitim sürecine aktif katılım sağlayan öğrenci ve velilerin birlikte yarışmasının, öğrenmeyi daha kalıcı hale getirdiği ve motivasyonu artırdığı belirtildi.

Yarışma sonunda okul müdürü ve öğretmenler tarafından tüm katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi. Etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
