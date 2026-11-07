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Rektörler akademik iş birliğini görüştü

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Rektörler akademik iş birliğini görüştü
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız’ı ziyaret etti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, üniversitenin Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Süleyman da yer aldı.

Görüşmede iki üniversite arasındaki kurumsal ilişkiler, akademik dayanışma ve bilgi paylaşımının bilimsel çalışmalara sağlayabileceği katkılar ele alındı.

Rektör Kuyrukluyıldız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hacımüftüoğlu'na teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Kuyrukluyıldız, Hacımüftüoğlu'na günün anısına plaket takdim etti. Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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