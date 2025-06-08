Rektör Yusuf Yılmaz, 'Eşsiz Bilim İnsanı' ünvanıyla ilk üçte

Türkiye'de yer alan 202 üniversitenin rektörleri arasında bilimsel üretim performansına göre yapılan sıralamada Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz "Eşsiz Bilim İnsanı" olarak yer aldı.

Rektörlerin akademik başarı ve bilimsel üretimlerine göre sıralanan ve 139 rektörün profesörlük için gereken akademik performans kriterlerinin altında kaldığı listede 60'ın üzerinde h-indeks'e sahip olup eşsiz bilim insanı olarak nitelendirilen yalnızca 3 rektör yer aldı.

Google Scholar, Scopus, SOBİAD verileri kullanılarak Türkiye'deki rektörlerin h-indeksi ortalaması 17.7 olarak belirlendiği araştırmada Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz 63 h-indeks, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ise 114 h-indeks ile kamu üniversitelerini temsil ederken Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti 132 h-indeks ile listedeyer aldı.

Nedir bu H-indeks?

Bir akademisyenin bilimsel etkisini ve üretim sürekliliğini ölçmede h-indeksi altın standart kabul ediliyor. Örneklendirmek gerekirse; "h" sayıda makalenin en az "h" kere atıf alması şeklinde açıklanabilir. Bu sistem, tek bir çalışmayla yüksek atıf almayı veya çok sayıda düşük etkili makaleyi değil, tutarlı ve etkili akademik üretimi ödüllendirir. Akademik değerlendirme süreçlerinde kritik rol oynar.

İşte o sıralama;